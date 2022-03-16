المريخ لـ في الجول: 400 مشجع لمباراتنا مع الأهلي

الأربعاء، 16 مارس 2022 - 18:32

كتب : محمد عبد العظيم

احتفال لاعبي المريخ بالهدف الثاني في شباك الأهلي

كشف عادل أبو جريشة نائب رئيس المريخ السوداني أن مباراة فريقه ضد الأهلي يوم الجمعة المقبل ستقام بحضور جماهيري ضئيل.

وقال أبو جريشة لـ FilGoal.com: "أرسلنا إلى كاف منذ قليل موافقة الجهات الأمنية في مصر على حضور 400 مشجع للمباراة".

وأوضح "سيكون الحضور 200 مشجع للمريخ، و200 مشجع للأهلي".

أخبار متعلقة
قبل مواجهة المريخ.. بيرسي تاو في تدريب الأهلي دوري أبطال إفريقيا - مسحة طبية لـ الأهلي استعدادا لمواجهة المريخ وصول رئيس المريخ إلى القاهرة لحضور مباراة الأهلي

ولم يتمكن المريخ من لعب مبارياته في السودان مع عدم حصوله على الاعتماد من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

ويتواجد الأهلي في المركز الثاني للمجموعة برصيد 4 نقاط.

وهو نفس رصيد المريخ والهلال قبل جولتين على نهاية دور المجموعات.

ويتصدر صنداونز جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط، وضمن الفريق الجنوب إفريقي الصدارة بغض النظر عن آخر مباراتين.

الأهلي فاز على المريخ وتعادل مع الهلال وتلقى خسارتين أمام صنداونز ذهابا وإيابا.

ويلعب الأهلي مع المريخ الجمعة 18 مارس على ملعب الأهلي We السلام.

ويبدأ اللقاء في تمام الساعة السادسة مساء، وينقل عبر قناة بي إن سبورتس 3.

ويحتاج الأهلي لحصد 4 نقاط في آخر مباراتين لضمان الصعود مع صنداونز للدور ربع النهائي.(طالع سيناريوهات التأهل)

المريخ الأهلي في إفريقيا
نرشح لكم
إيتو: ذاهبون إلى المونديال للفوز بكل المباريات.. الحلم ليس ممنوعا مصدر باتحاد الكرة لـ في الجول: منتخب مصر يرتدي الزي القديم في التوقف الحالي مصر أمام غينيا.. لتجنب شيء لم يحدث منذ 46 عامًا خبر في الجول - رئيس وفاق سطيف يزور الأهلي ويجتمع بـ الخطيب لكشف تفاصيل أزمة نهائي دوري الأبطال.. الخطيب يعقد مؤتمرا صحفيا السبت مصدر من كاف لـ في الجول: المغرب تقترب من استضافة السوبر الإفريقي رش غرفة الملابس بالمواد الكيميائية.. منتخب غانا للكرة النسائية يشكو ما حدث له في المغرب تصفيات أمم إفريقيا - رباعية مالي بمشاركة ديانج.. الجزائر تهزم أوغندا بهدفين
أخر الأخبار
إيتو: ذاهبون إلى المونديال للفوز بكل المباريات.. الحلم ليس ممنوعا 3 دقيقة | الكرة الإفريقية
تقرير: يوفنتوس مستعد للاستبدال من أجل ضم كوليبالي 15 دقيقة | الكرة الأوروبية
تقرير: سيتي يحدد سعر مدافعه.. ونيوكاسل يرغب في ضمه ساعة | الدوري الإنجليزي
مصدر باتحاد الكرة لـ في الجول: منتخب مصر يرتدي الزي القديم في التوقف الحالي ساعة | الكرة المصرية
مصر أمام غينيا.. لتجنب شيء لم يحدث منذ 46 عامًا ساعة | الكرة المصرية
تشواميني يتحدث عن شائعات انتقاله لريال مدريد ساعة | ميركاتو
خبر في الجول - رئيس وفاق سطيف يزور الأهلي ويجتمع بـ الخطيب ساعة | الكرة المصرية
تنس - شفيونتيك: لم أصدق نفسي حين رأيت ليفاندوفسكي في المدرجات 2 ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قائمة منتخب مصر - 7 من الأهلي ومحترف يكملون اختيارات إيهاب جلال 2 كواليس مفاوضات صلاح وليفربول - راتب مفاجئ ومدة التعاقد.. ورغبة الاستمرار في إنجلترا 3 فوزي لقجع: عصر الاحتكار والفساد في إفريقيا انتهى.. كان لابد أن يكون النهائي مغربيا خالصا 4 خبر في الجول - الكواليس الكاملة لمفاوضات انتقال رباعي سيدات طائرة الأهلي إلى الزمالك