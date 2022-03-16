مباشر في الدوري - الاتحاد (0)-(1) الإسماعيلي.. جووول الشامي والأول
الأربعاء، 16 مارس 2022 - 17:24
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الاتحاد السكندري ضد الإسماعيلي في الجولة الـ13 للدوري المصري.
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ق 24: جوووول محمد الشامي والأول للإسماعيلي
ق 21: مابولولو يمر ويرسل كرة إلى خالد الغندور ويسدد لكن فوزي ينقذ فرصة مؤكدة
ق 17: إنذار لـ باهر المحمدي بعد تدخل قوي مع أحمد عادل
ق 14: هجمة خطيرة من محمد الشامي
انطلاق المباراة
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