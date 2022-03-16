مباشر في الدوري - الاتحاد (0)-(1) الإسماعيلي.. جووول الشامي والأول

المقاولون يحول تأخره لفوز على الجونة.. وأحمد علي يقترب من نادي المائة

تشكيل الدوري - مابولولو يقود هجوم الاتحاد.. وعودة الشامي والوحش لـ الإسماعيلي

انتهت في الدوري - الجونة (1)-(2) المقاولون العرب.. نهاية المباراة

موعد مباريات الأربعاء 16 مارس 2022.. ثلاث مواجهات في الدوري المصري وقمة إنجليزية

رفعت: نفكر في المربع الذهبي بعد الانسجام في فيوتشر.. وحقيقة العروض المقدمة لي

ناصر ماهر يوضح الفارق بين نسخته كلاعب في الأهلي وفيوتشر

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مصدر من الإسماعيلي لـ في الجول: مباراة الاتحاد قد تكون الأخيرة لـ حمد إبراهيم