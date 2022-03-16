انتهت في الدوري - الاتحاد (1)-(2) الإسماعيلي.. فوز أول للدراويش

الأربعاء، 16 مارس 2022 - 17:24

كتب : FilGoal

الاتحاد السكندري - الإسماعيلي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الاتحاد السكندري ضد الإسماعيلي في الجولة الـ13 للدوري المصري.

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نهاية المباراة بفوز الإسماعيلي بهدف دون رد

ق 77: الهدف الثاني يضيع على الاتحاد من أمام المرمى

ق 64: جووووول محمد عادل والثاني للإسماعيلي

ق 54: محمد عبد السميع يتوغل داخل منطقة الجزاء ويسدد كرة أبعدها أحمد يحيى

نهاية الشوط الأول بالتعادل 1-1

ق 45: ركنية قصيرة تصل إلى خالد الغندور الذي سدد بقوة وقابلها مابولولو بضربة رأسية مرت أعلى العارضة

ق 45: الغندور يسدد كرة قوية ومحمد فوزي ينقذ الإسماعيلي من هدف مؤكد

ق 37: الثاني يضيع على الإسماعيلي بعد تسديدة في العارضة من عصام صبحي، ثم ترتد إلى محمد عبد السميع الذي انفرد بالمرمى وسدد كرة أنقذها أحمد يحيى

ق 27: جوووول خالد الغندور والتعادل

ق 24: جوووول محمد الشامي والأول للإسماعيلي

ق 21: مابولولو يمر ويرسل كرة إلى خالد الغندور ويسدد لكن فوزي ينقذ فرصة مؤكدة

ق 17: إنذار لـ باهر المحمدي بعد تدخل قوي مع أحمد عادل

ق 14: هجمة خطيرة من محمد الشامي

انطلاق المباراة

الإسماعيلي الدوري المصري الاتحاد السكندري
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