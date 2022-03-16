وصول رئيس المريخ إلى القاهرة لحضور مباراة الأهلي

وصل حازم مصطفى رئيس نادي المريخ السوداني إلى القاهرة صباح اليوم من أجل حضور مباراة فريقه أمام الأهلي.

ويلعب الأهلي مع المريخ في الجولة يوم الجمعة المقبل على ملعب الأهلي وي السلام في الجولة الخامسة من دور دوري أبطال إفريقيا.

وكان في استقبال حازم مصطفى في مطار القاهرة رئيس بعثة المريح جلال عبد الماجد ونائبه متوكل صالح ود الجزيرة، قبل أن تكمل إدارة البعثة إجراءات الحجز في فندق إقامة الفريق.

وقال عبدالماجد في تصريحات عبر الموقع الرسمي للمريخ: "إن وجود رئيس نادي المريخ بجانب اللاعبين يمثل دفعة معنوية عالية لهم قبل مواجهة الأهلي، وتشريف الرئيس لكل مباريات المريخ في القاهرة دليلا على اهتمامه الكبير بفريق الكرة".

وأضاف "وجود القنصل حازم مصطفى في فندق واحد مع اللاعبين، وإصراره على الحضور لمباراة الأهلي يعد حافزا كبيرا من أجل تحقيق النصر في مباراة الجمعة، وهذا ما تعودناه من رئيس مجلس الإدارة".

ويحتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة الاولى بفارق الأهداف عن كل من المريخ والهلال السودانيان برصيد 4 نقاط لكل فريق، وخلف المتصدر صنداونز صاحب الـ 10 نقاط.