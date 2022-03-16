تصفيات كأس العالم - الاتحاد الغاني يعلن نقل مواجهة نيجيريا

الأربعاء، 16 مارس 2022 - 15:26

كتب : FilGoal

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أعلن الاتحاد الغاني لكرة القدم نقل مباراة منتخب غانا أمام نيجيريا إلى ملعب بابا يارا في كوماسي بدلا من كيب كوست.

وكشف الاتحاد الغاني عن الحصول على موافقة استضافة المباراة على ملعب بابا يارا بعد موافقة كاف.

ومن المقرر أن يستضيف منتخب غانا فريق نيجيريا يوم 25 من مارس الجاري.

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وأوضح الاتحاد الغاني لكرة القدم منح الموافقة لمباراة واحدة فقط وهي مواجهة نيجيريا وتتم إزالة الاستاد تلقائيا من قائمة الملاعب المعتمدة من كاف في أي مباريات لاحقة.

وأشار تقرير مفتش كاف إلى أن حصول ملعب بابا يارا على تصريح مقبل سيتعين عليه إجراء مزيد من التقييم حتى انتهاء المباراة.

وفي حال عدم استيفاء الشروط المذكورة أعلاه قبل المباراة ستفرض عقوبات مالية على غانا.

وكان ملعب بابا يارا بديلا من استاد كيب كوست الذي كان مقرر له أن يستضيف المباراة.

تصفيات كأس العالم غانا نيجيريا
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