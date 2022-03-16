رانييري: غريب اختلاط الكرة بالسياسية.. وعلاقة بوتين بأبراموفيتش لا تخص أحد

استنكر كلاديو رانييري المدير الفني السابق لفريق واتفورد الإنجليزي العقوبات التي يواجهها نادي تشيلسي على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا.

ويواجه تشيلسي خطر الحرمان من العديد من الأنشطة المتعلقة بكرة القدم بسبب تجميد أصول مالكه الروسي رومان أبراموفيتش لتورطه في الأزمة الروسية الأوكرانية.

وقال رانييري في تصريحات نشرتها صحيفة سبورت الإسبانية: "لا أعتقد أن هناك مخاطر جدية للنادي، إنهم أبطال أوروبا والعالم، وسيجدون بالتأكيد مشتري قادر على الحفاظ على وضعهم الحالي".

وأضاف: "الغريب حقا هو اختلاط الرياضة بالسياسة، هذا الموضوع يثير بعض التساؤلات وأتصور أنه ستكون هناك قواعد أكثر صرامة بخصوص ذلك".

وتحدث المدرب الإيطالي عن علاقة أبراموفيتش ببوتين، قائلا: "لا أحد يجب أن يهتم لذلك، لأن عندما قام أبراموفيتش بشراء النادي كان بوتين في الرئاسة الروسية وكان الوضع العام مختلفا تماما عن اليوم".

وتقابل رانييري مع أبراموفيتش في نادي تشيلسي عندما قام الملياردير الروسي بشراء النادي عام 2003.

وتطرق إلى تلك الفترة، إذ قال: "اشترى تشيلسي لأننا دخلنا في دوري الأبطال، وإلا لكانت القصة مختلفة".

وأردف "كان شابا ومتحمسا، وكان يأتي كثيرا إلى الملعب. اشترى تشيلسي لأننا تأهلنا لدوري أبطال أوروبا في اليوم الأخير من البطولة، بفوزنا على ليفربول، إذا لم نحقق هذا الهدف، لكانت قصة البلوز مختلفة".

واختتم تصريحاته بالحديث عن تعامل توخيل مع الأزمة "يبدو لي أنه يتصرف بشكل جيد للغاية، وليس لدي شك حول محافظته على الفريق، الدوري الآن منافسة بين مانشستر سيتي وليفربول، لكن تشيلسي لا يزال في السباق على دوري أبطال أوروبا".

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