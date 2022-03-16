تصفيات كأس العالم - موعد مباراة مصر مع السنغال.. القنوات الناقلة

الأربعاء، 16 مارس 2022 - 12:26

كتب : FilGoal

محمد صلاح - مصر × السنغال

يستعد المنتخب المصري لمواجهة مصيرية مع السنغال من أجل حسم بطاقة التأهل لـ كأس العالم 2022 في قطر.

وتواجد منتخب مصر في التصنيف الثاني قبل القرعة مع تواجد أسود التيرانجا في التصنيف الأول.

وتعد المواجهة تكرار لنهائي أمم إفريقيا الذي جمع المنتخبين فبراير الماضي في الكاميرون وانتهت بفوز السنغال بركلات الترجيح.

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وأعلنت وزارة الشباب والرياضة موافقة الجهات المعنية على حضور 60 ألف مشجع لمباراة مصر والسنغال على ملعب القاهرة يوم 25 مارس المقبل في ذهاب المرحلة النهائية من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

ويبدأ معسكر منتخب مصر 20 مارس على أن ينضم كل المحترفين في اليوم التالي.

وتقام مباراة الذهاب بين مصر والسنغال يوم 25 مارس الجاري في ستاد القاهرة.

ويبدأ اللقاء في تمام الساعة 9:30 مساء.

وتنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس.

وتلعب مباراة الإياب على ملعب ديامنيديو بداكار في 29 مارس.

ووجه البرتغالي كارلوس كيروش رسالة تحفيزية إلى لاعبي وجماهير منتخب مصر قبل مواجهة السنغال.

وقال كارلوس كيروش عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الإجتماعي تويتر: "يا شباب، يتبقى خمسة أيام (على بداية المعسكر)".

وأضاف "تحديد الأولويات والأحلام، لا شيء مستحيل. لا تشك أبدا في أن فريقا مليئا بالأشخاص الشجعان والموهوبين الملتزمين يمكنه تغيير المستقبل".

وتابع "جميعنا الآن متحدون لدعم منتخب مصر، علم مصري واحد في كل نافذة منزل، قميص المنتخب الوطني في قلب كل مشجع. مائة مليون مشجع معا ومتحدون في نبضة قلب واحدة".

وأعلن كارلوس كيروش في وقت سابق قائمة مبئية من تسعة محترفين للمعسكر المقبل.(طالع التفاصيل)

ووصل كيروش مع منتخب مصر إلى نهائي أمم إفريقيا 2021 قبل أن يخسر من السنغال بركلات الترجيح.

ويسعى الفراعنة للتواجد في كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخهم والثانية على التوالي.

ويستهدف منتخب السنغال الصعود لكأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه والثانية على التوالي.

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