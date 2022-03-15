تقرير: برشلونة يخطط لضم روبن نيفيز

الثلاثاء، 15 مارس 2022 - 22:16

كتب : FilGoal

روبن نيفيز

وضع برشلونة الإسباني، روبن نيفيز لاعب وسط ولفرهامبتون الإنجليزي ضمن دائرة اهتمامات النادي استعدادا لتدعيم الفريق في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن برشلونة وضع لاعب الوسط البرتغالي ضمن الأهداف المطلوبة في النادي لعدم صفوف الفريق بقوة استعدادا للموسم المقبل.

وأضافت أن برشلونة يرى في روبن نيفيز البديل الأنسب لـ سيرجيو بوسكيتس الذي سيبلغ عامه الـ34 في شهر يوليو المقبل.

أخبار متعلقة
صن: ذعر في أتليتكو مدريد بسبب لوحة الفنيات قبل مواجهة مانشستر يونايتد دوري أبطال آسيا - في غياب مصطفى فتحي.. ركلات الترجيح تحسم صعود التعاون لـدور المجموعات كونتي: من يشاهد توتنام يعرف أن الفريق يتحسن.. و100% من مجهودنا لا تكفي في الوقت الحالي

كذلك يعتقد برشلونة أن التعاقد مع نيفيز لن يكون صعبا خاصة أن تعاقده ينتهي مع ولفرهامبتون بنهاية بعد الموسم المقبل 2023/2024,

ومن المتوقع أن يصل سعر نيفيز في حال انضمامه إلى برشلونة لـ50 مليون يورو.

وقد يجد برشلونة منافسة من عدة أندية إنجليزية تشير التقارير إلى اهتمامها أيضا باللاعب البرتغالي، مثل مانشستر يونايتد وأرسنال.

نيفيز البالغ من العمر 25 عاما سجل 4 أهداف وصنع هدفين مع ولفرهامبتون خلال الموسم الجاري.

برشلونة ولفرهامبتون الدوري الإسباني روبن نيفيز
نرشح لكم
ناجلسمان: مفاوضات ليفاندوفسكي تسير بشكل جيد.. نحتاج قليلا من الصبر ديلي ميل: جوارديولا يطلب التعاقد مع دي يونج التشيرينجيتو: سواريز يطلب العودة.. وبرشلونة يرد رومانو ينقل بيانا رسميا عن والدة مبابي: لا اتفاق مع باريس أو أي ناد.. المناقشات مستمرة لو باريزيان تفجر قنبلة: اتفاق مبدئي على التجديد بين مبابي وباريس سان جيرمان رومانو: رحلة ألونسو مع تشيلسي تقترب من النهاية.. وبرشلونة يترقب رومانو: بايرن أتم اتفاقه مع نصير مزراوي تقرير: جالاتا سراي يحدد سعر مصطفى محمد.. وصراع فرنسي ثلاثي لضمه
أخر الأخبار
قبلة الحياة +90.. ليفانتي يهزم سوسيداد ويحيي أمال بقاءه 30 دقيقة | الدوري الإسباني
أمل البقاء يستمر.. هدفان متأخران يقلبان تأخر جنوى إلى فوز على يوفنتوس 37 دقيقة | الدوري الإيطالي
الثاني مع جونياس.. بيراميدز يهزم سموحة في ظهور بسيوني الأول 50 دقيقة | الدوري المصري
الشعباني ينفجر: الأوضاع سيئة ولا يوجد تواصل.. سنعقد جلسة حاسمة وهذا الفارف بين بداية الموسم والآن 2 ساعة | الدوري المصري
الدوري الإيطالي - عودة من بعيد أمام إمبولي تعيد آمال إنتر للظفر باللقب 2 ساعة | الدوري الإيطالي
انتهت في الدوري - سموحة (0)-(2) بيراميدز.. فوز جديد لفريق جونياس 2 ساعة | الدوري المصري
مؤتمر الشناوي: اجتمعنا بعد آخر المباريات في الدوري.. جاهزون رغم الغيابات ومونديال الأندية الدليل 2 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
مؤتمر موسيماني: لا أعرف سبب الفوز بمباريات كبيرة وعدم الإجادة في أخرى سهلة 2 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الصراع يشتعل وعلى صلاح الحذر - جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 21-22 2 كلوب يكشف ما قاله للاعبي ليفربول بين شوطي لقاء فياريال 3 أحمد مسعود لـ في الجول: شعرت بالدهشة من بيان المصري.. سيكون من الصعب الاستمرار 4 تأكد غياب لاعب وحيد.. موقف مصابي الأهلي من المشاركة أمام وفاق سطيف