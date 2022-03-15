مباشر دوري الأبطال – مانشستر يونايتد يواجه أتليتكو مدريد.. وأياكس ضد بنفيكا

تشكيل دوري الأبطال - مواجهة مغربية بين أياكس وبنفيكا

تشكيل دوري الأبطال - رونالدو يقود هجوم مانشستر يونايتد.. وثنائية في هجوم أتليتكو مدريد

صن: ذعر في أتليتكو مدريد بسبب لوحة الفنيات قبل مواجهة مانشستر يونايتد

ليكيب: عقوبة جديدة على تشيلسي تهدده من مواجهة ليل في أبطال أوروبا

أوناي إيمري: لا أريد أن يكون فياريال سريع الزوال في دوري الأبطال.. ونعرف حجم يوفنتوس

مدرب ليل: فرصنا في التأهل أقل من 10%.. ودوري الأبطال دائما ما يشهد قصصا غير متوقعة

توخيل يعلق على حرمان جماهير تشيلسي من حضور المباريات خارج الأرض

لوكاتيلي: علينا أن نكون في قمة الحذر أمام فياريال.. المباراة لا تحتمل أي أخطاء