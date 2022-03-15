استراحة في الدوري - فيوتشر (1) (0) سموحة.. نهاية الشوط الأول

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فيوتشر وسموحة في إطار الجولة 13 من الدوري المصري.

ويحتل سموحة المركز الرابع برصيد 23 نقطة، فميا يحتل فيوتشر المركز السابع برصيد 16 نقطة.

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نهاية الشوط الأول

ق 30: جووول أوووول عرضية من رفعت يتسلمها ناصر ماهر على صدره ويسدد كرة أرضية في الشباك.

ق 22: تسديدة من ناصر ماهر من خارج الـ 18 دون خطورة على مرمى سموحة

ق 17: تقنية الفيديو تلغي الهدف بداعي التسلل.

ق 16: جوووول أووول.. أحمد رفعت ينفرد ويسجل الهدف الأول.

ق 10: محمد شكري يتوغل من الجهة اليسرى إلى داخل منطقة الجزاء ويطلق عرضية أرضية تمر تحت أقدام عبد الكبير الوادي من داخل الست ياردات.

بداية اللقاء