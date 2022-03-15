مباشر في الدوري - فيوتشر (0) (0) سموحة.. بداية اللقاء
الثلاثاء، 15 مارس 2022 - 19:48
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فيوتشر وسموحة في إطار الجولة 13 من الدوري المصري.
ويحتل سموحة المركز الرابع برصيد 23 نقطة، فميا يحتل فيوتشر المركز السابع برصيد 16 نقطة.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــا.
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بداية اللقاء
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