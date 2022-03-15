توخيل يعلق على حرمان جماهير تشيلسي من حضور المباريات خارج الأرض

علق توماس توخيل المدير الفني لنادي تشيلسي على قرار منع الجماهير من حضور مباراة الفريق أمام مضيفه ميدلسبروه في كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويحل تشيلسي ضيفا على ليل الفرنسي في إياب ثمن نهائي دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا قبل أن يسافر إلى ميدلسبروه يوم السبت ضمن منافسات كاس الاتحاد.

وقال توخيل في المؤتمر الصحفي على هامش اللقاء: "من الصعب ترتيب الأمور بأفضل طريقة ممكنة بالنسبة لكأس الاتحاد الإنجليزي، لكننا سنتعامل".

وعن إخبار مشجعي تشيلسي بعدم الهتاف لإبراموفيتش، علق توخيل "سمعت عنها قبل بضع دقائق، لا أعرف ما إذا كانت هذه أهم الموضوعات التي يجب الحديث عنها في البرلمان الإنجليزي أم لا، ربما نحتاج إلى القلق بشأن أولويات المناقشة لهذا المجلس".

واختتم تصريحاته "في الداخل هناك أشخاص مسؤولون عن إدارة النادي ولكن في الخارج أنا من يتحدث".

ويواجه تشيلسي خطر الحرمان من العديد من الأنشطة المتعلقة بكرة القدم بسبب تجميد أصول مالكه الروسي رومان أبراموفيتش لتورطه في الأزمة الروسية الأوكرانية.

ولم يتم السماح لتشيلسي بيع أي تذاكر أخرى ضمن مجموعة من العقوبات، فقط حاملي التذاكر الموسمية يمكنهم الذهاب إلى المباريات في المستقبل القريب.

وفاز تشيلسي على ليل في ذهاب دور الـ 16 بهدفين دون رد على ملعب "ستامفورد بريدج".

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