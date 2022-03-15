أرتيتا: هناك فرق أفضل من أرسنال في الدوري.. وعلينا الظهور بأفضل شكل أمام ليفربول

يرى ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق ارسنال أن فريقه ليس من أفضل الفرق في إنجلترا خلال الوقت الحالي وهناك محاولات لتحسين وفهم ما نريد.

ويلعب أرسنال أمام ليفربول مساء غدا الأربعاء ضمن مباريات الجولة 27 من الدوري الإنجليزي.

وقال أرتيتا في المؤتمر الصحفي: "نحن نلعب حاليا بشكل أفضل، ولدينا فهم لما نريد، لدينا المستوى الصحيح من الثقة والإيمان وكل شيء يسير بشكل أفضل وأسرع".

وأضاف "لعبنا أمام ليفربول منذ خمسة أشهر، ومازلنا نلعب ضد أفضل فريق أو ثاني أفضل فريق في الدوري".

وشدد "فريقي في حالة جيدة وسنضطر بالتأكيد للعب في أفضل حالاتنا للتغلب عليهم".

وبسؤاله عن صعوبة المواجهة أوضح "أعتقد أننا لعبنا ضد بعض الفرق الكبرى ولعبنا ضد سيتي منذ وقت ليس ببعيد ونعرف المشاكل".

وعن الأداء أمام مانشستر سيتي كشف "نحن بحاجة إلى هذا النوع من الأداء ثم تحتاج إلى نتيجة، السبب في عدم حصولنا على هذه النتيجة ضد سيتي هو أننا لم نسيطر على كل جانب من جوانب اللعبة".

وأضاف "في اللحظة التي تفتح فيها الباب تعلم أنك ستعاقب، نريد غدا أن نلعب على هذا المستوى على الأقل، أو بشكل أفضل والتحكم في كل سيناريو على حدة".

وبالحديث عن المنافسة على المركز الرابع شدد "لا يمكنني التفكير بتلك الطريقة، أفكر اليوم وغدا وكوني في ذلك الموقف يشجعني الأمر للتطلع إلى الأمام".

واختتم تصريحاته "الفوز في مباراة أخرى بهذا الدوري يمنحنا دائما قوة دفع أن تكون قادرا على التغلب على الفريق الأكثر تألقا في البلاد سيكون أمرا كبيرا وهذا هدفنا".

ويحتل أرسنال المركز الرابع برصيد 51 نقطة من 26 مباراة بينما ليفربول في المركز الثاني بـ 66 نقطة من 28 مباراة.