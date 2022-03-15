كلوب: لا أهتم برد فعل وكيل محمد صلاح

الثلاثاء، 15 مارس 2022 - 14:03

كتب : FilGoal

محمد صلاح - رامي عباس

أكد يورجن كلوب المدير الفني لليفربول بأنه لم يهتم برد فعل رامي عباس وكيل محمد صلاح على تصريحاته الأخيرة بشأن تمديد التعاقد.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

وقال كلوب في مؤتمر صحفي: "لا أهتم بردود أفعال مثل هذه" في إشارة إلى رد فعل وكيل محمد صلاح الساخر، عبر حسابه الشخصي على تويتر.

وأضاف "لا أتواجد على تويتر، وهذا سبب وجيه آخر لذلك، لقد وضعتوني في الفخ وتصريحاتي صنعت عناوين الصحف".

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وحول تمديد عقد صلاح أوضح "لست قلقا، الطرفان على اتصال".

ليفربول يحاول تمديد عقد صلاح في الوقت الحالي، لكنه لم ينجح في ذلك، في ظل التعاقد الذي ينتهي بينهما في صيف 2023.

ماذا حدث؟

قبل أيام قال كلوب في مؤتمر صحفي "يتوقع صلاح أن يكون هذا النادي طموحا، لا يمكننا أن نفعل أكثر من ذلك بكثير، إنه قراره، كل شيء على ما يرام من وجهة نظري"..

وأضاف "ولم يحدث أي شيء آخر لا بالتوقيع أو رفض التجديد، علينا فقط الانتظار ولا داعي للاندفاع".

بعد تصريحات كلوب نشر رامي عباس تغريدة جاءت على النحو التالي:

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وكشف الصحفي فابريزيو رومانو عن توقف المفاوضات بين محمد صلاح ووكيله رامي عباس من جانب، وبين نادي ليفربول من الجانب الآخر.

وقال رومانو إن صلاح ووكيله لا يملكان أي نية لقبول عرض ليفربول الحالي لتجديد العقد، حيث فشلت المفاوضات منذ ديسمبر الماضي ولا تزال الأمور متوقفة عند هذا الحد.

وذكر الصحفي ذاته أن أولولية صلاح هي البقاء في ليفربول، ولكن ليس في الظروف الحالية على حد تعبيره، وبالتالي تتوقف الأمور على خطوة ليفربول التالية.

ويقضي صلاح موسمه الخامس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 238 مباراة شارك بها مع ليفربول سجل صلاح 153 هدفا وأرسل 57 تمريرة حاسمة.

وتوج بخمسة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين.

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