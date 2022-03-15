أنشيلوتي: ريال مدريد حسم الدوري؟ فزت بثلاثية في الشوط الأول في نهائي دوري أبطال وخسرت اللقب

الثلاثاء، 15 مارس 2022 - 13:55

كتب : FilGoal

كارلو أنشيلوتي ريال مدريد

لا يستبعد كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد فوز أحد منافسيه بلقب الدوري رغم فارق النقاط وأعاد للأذهان خسارته لنهائي دوري أبطال أوروبا مع ميلان أمام ليفربول.

ورغم ابتعاد ريال مدريد بفارق شاسع عن أقرب منافسيه في جدول ترتيب الدوري الإسباني لكن ذلك لا يبدو مطمئنا لـكارلو أنشيلوني المدير الفني لنادي ريال مدريد لضمان اللقب.

ووسع ريال مدريد الفارق بينه وبين أقرب منافسيه إشبيلية لـ10 نقاط بعد الفوز على مايوركا أمس الإثنين ضمن منافسات الجولة الـ28 من المسابقة.

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وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي عقب المباراة عند سؤاله عما إذا كان الدوري قد حسم للملكي: "لقد خسرت نهائي دوري الأبطال من قبل رغم تقدمي في النتيجة بثلاثية نظيفة في الشوط الأول".

وشدد "آمل ألا يحدث ذلك مرة آخرى".

وكان أنشيلوتي قد خسر نهائي دوري أبطال 2005 حينما كان مدربا لميلان الإيطالي أمام ليفربول بعد أن كان متقدما بثلاثة أهداف في الشوط الأول.

وقلب الريدز حينها الطاولة في الشوط الثاني بعد أن سجلوا ثلاثة أهداف في ست دقائق لتذهب المباراة إلى ركلات ترجيح ويتوج ليفربول باللقب.

وحقق ريال مدريد بقيادة أنشيلوتي فوزا كبيرا على مايوركا بثلاثة أهداف دون رد، سجل فيهما كريم بنزيما هدفين قبل أن يخرج مصابا في الشوط الثاني.

وعزز ريال مدريد صدارته لجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 66 نقطة وبفارق 10 نقاط عن إشبيلية الوصيف برصيد 56 نقطة.

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