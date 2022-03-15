نيفيل: خماسي هجوم ليفربول قد يحسم صراع الدوري مع سيتي

الثلاثاء، 15 مارس 2022 - 13:09

كتب : FilGoal

جوتا - صلاح - ماني - ليفربول

جوتا - صلاح - ماني - ليفربول

يشعر جاري نيفيل مدافع مانشستر يونايتد السابق بأن هجوم ليفربول القوي قد يحسم صراع لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم أمام مانشستر سيتي مع دخول الموسم للمراحل الأخيرة.

وقدم كريستال بالاس هدية إلى ليفربول وعطل مانشستر سيتي بالتعادل معه سلبيا بدون أهداف يوم الإثنين في الجولة 29 من الدوري الإنجليزي.

وقال نيفيل لشبكة سكاي سبورتس: "إذا لعب ليفربول تلك المباراة في ملعب كريستال بالاس لخرج فائزا، لأن لديهم أفضل المهاجمين والهدافين".

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وأضاف "ليفربول أكثر شراسة أمام المرمى، لديه خمسة لاعبين في الخط الأمامي يمكنك أن تراهن عليهم".

وتابع "لكن فريق مانشستر سيتي يفتقد ذلك، الأجنحة يلعبون في مراكز الهجوم، ففيل فودين لاعب خط وسط لكنه يلعب في قلب الهجوم، جاك جريليش أيضا".

وواصل نيفيل "سيتي لديه لاعبين رائعين في الفريق، لكن على الرغم من براعتهم فهم ليسوا أكثر شراسة أمام مرمى الخصوم".

ويشعر بأن "ليفربول قد يصنع الفارق في نهاية الموسم لمجرد أن لديه الكثير من المهاجمين الذين يتمتعون بالكفاءة والقدرة على تسجيل الأهداف".

وأكمل "محمد صلاح وساديو ماني ولويس دياز وديوجو جوتا وروبرتو فيرمينو، كلهم ​​في صفوف ليفربول ويسجلون الأهداف. على الجانب المقابل سيتي فريق جماعي رائع ويمكنه الفوز باللقب، لكن هذا قد يكون الفارق".

أتم "ليفربول فريق خطير حقا، أنظر إلى هؤلاء المهاجمين الخمسة، الريدز يذهبون إلى الجزء الأخير من الموسم وهم يعلمون أنهم يستطيعون الفوز بالعديد من المباريات بفضل هذا الخماسي، بينما لا يملك سيتي نفس الرفاهية في المناطق الهجومية".

بالتعادل مع كريستال بالاس وصل رصيد سيتي إلى 70 نقطة يتصدر بهم جدول الترتيب بفارق أربع نقاط عن ليفربول وللأخير لقاء أقل.

وإن فاز ليفربول في مباراته المؤجلة أمام أرسنال يوم الأربعاء فسيصبح الفارق بين الفريقين هو نقطة وحيدة فقط.

ليفربول مانشستر سيتي جاري نيفيل الدوري الإنجليزي
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