خطوة على الحلم.. إريكسن يعود لقائمة الدنمارك

الثلاثاء، 15 مارس 2022 - 12:55

كتب : FilGoal

كريستيان إريكسن - برينتفورد

عاد كريستيان إريكسن للظهور في قائمة منتخب بلاده الدنمارك من جديد للمرة الأولى منذ يونيو الماضي.

ويواجه منتخب الدنمارك هولندا وصربيا وديا في التوقف الدولي المقبل.

وتعرض إريكسن لأزمة قلبية كادت تودي بحياته خلال منافسات يورو 2020 مع منتخب الدنمارك.

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ولم يتمكن إريكسن من الاستمرار مع إنتر ميلان بسبب لوائح الدوري الإيطالي، حيث تم زراعة جهاز تنظيم نبضات لأجله، وهو ما يمنع من اللعب في إيطاليا حتى يتم نزعه.

وانتقل إريكسن لصفوف برينتفورد في صفقة انتقال حر لمدة ستة أشهر ليصنع أول أهدافه أمام بيرنلي في الجولة 29.

وتحدث إريكسن في بداية العام عن رغبته في العودة إلى كرة القدم مرة أخرى، مستهدفا التواجد في قائمة منتخب الدنمارك لخوض كأس العالم 2022 في قطر.

وقال وكيله مارتن شوتس إن عودة إريكسن إلى الكرة الإنجليزية ستشعره وكأنه عاد إلى الديار.

ولعب إريكسن في صفوف توتنام هوتسبر بين عامي 2013 و2020، حيث انتقل إليه من أياكس الهولندي وغادره صوب إنتر ميلان، بعد أن لعب بقميصه أكثر من 300 مباراة.

وتدرب إريكسن مع ناديه الأسبق أودينسي الدنماركي الذي لعب له بين عامي 2005 و2008.

كريستيان إريكسن الدنمارك برينتفورد الدوري الإنجليزي
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