برناردو سيلفا: سنقاتل كالمعتاد من أجل لقب الدوري الإنجليزي

شدد برناردو سيلفا جناح مانشستر سيتي على أن فريقه سيقاتل حتى النهاية في السباق نحو لقب الدوري الإنجليزي أمام ليفربول، وكشف عن إحباطه الشديد بسبب التعادل مع كريستال بالاس.

وقدم كريستال بالاس هدية إلى ليفربول وعطل مانشستر سيتي بالتعادل معه سلبيا بدون أهداف يوم الإثنين في الجولة 29 من الدوري الإنجليزي.

وقال سيلفا في تصريحات نشرها موقع ناديه: "لقد كانت مباراة صعبة، لعبنا بشكل جيد وسيطرنا على المباراة باستثناء مرة أو مرتين فقدنا الاستحواذ وعانينا من الهجمات المرتدة، لكنهم لم يخلقوا الكثير من الفرص".

وأضاف "كنا جيدين، لكن لسوء الحظ لم نتمكن من التسجيل. النتيجة محبطة للغاية".

وواصل "كان الشوط الأول محبطا، كيفن دي بروين سدد في القائم، وأنا أضعت فرصة، وخلق رياض محرز بعض الفرص، وأهدر إيمريك لابورت فرصة برأسه".

وتابع "كان بإمكاننا تسجيل الأهداف حتى في الدقائق العشر الأخيرة من المباراة. في بعض الأحيان تسير المباريات على هذا النحو ولكن أعتقد أن الفريق لعب بشكل جيد".

وأكمل سيلفا "كريستال بالاس خصم صعب، ليس من السهل أبدا اللعب على ملعبهم، نعلم مدى صعوبة خوض المباريات في هذا الملعب".

وعلق على نتيجة اللقاء قائلا "التعادل محبط للغاية بالنسبة لنا، ولكن الطريق مازال طويلا قبل نهاية الموسم".

ويحتل سيتي صدارة الدوري الإنجليزي بفارق أربع نقاط عن ليفربول الذي يلعب مباراته المؤجلة ضد أرسنال يوم الأربعاء.

وأوضح "الفوز دائما أفضل من التعادل. أردنا الفوز. أردنا التفوق بست نقاط على ليفربول. الآن سيلعبون مع أرسنال ونحن نرتاح لنلعب ضد ساوثامبتون في كأس الاتحاد الإنجليزي".

واستمر البرتغالي "نحن في مركز أفضل من ليفربول ولا يزال يتعين على الريدز القدوم واللعب في ملعبنا، السباق سيكون مثيرا".

وأتم "هناك تسع مباريات متبقية، سنقاتل كالمعتاد من أجل لقب الدوري الإنجليزي".

video:1