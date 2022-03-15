كرة يد - تأجيل جديد لموعد أمم إفريقيا بسبب التعارض مع دورة ألعاب البحر المتوسط

الثلاثاء، 15 مارس 2022 - 10:52

كتب : FilGoal

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أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة اليد تأجيل بطولة أمم إفريقيا للرجال من جديد وبرر ذلك بسبب التعارض مع موعد منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة اليد قد أعلن من قبل تأجيل منافسات أمم إفريقيا من موعدها السابق في شهر يناير لتقام من 22 يونيو إلى 2 يوليو المقبلين.

وجاء ذلك قبل أن يتم التأجيل مجددا للبطولة المقرر إقامتها في المغرب ليصبح موعدها النهائي من 11 يوليو إلى 18 من الشهر نفسه.

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وتدخل مصر منافسات أمم إفريقيا لتدافع عن لقب النسخة الماضية التي أقيمت عام 2020 في تونس.

وتستضيف وهران الجزائرية منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط في الفترة من 25 يونيو إلى 5 يوليو المقبلين.

وتقام بطولة أمم إفريقيا بمشاركة 14 منتخبا من المقرر تقسيمهم على أربع مجموعات في الدور الأول على أن تضم مجموعتين أربعة فرق ومجموعتين ثلاثة فقط.

وتم تأكيد مشاركة كل من مصر والجزائر وتونس والمغرب وأنجولا والكونغو الديمقراطية والكاميرون وكاب فيردي والجابون وغينيا ونيجيريا والسنغال وكينيا وزامبيا.

وحقق منتخب مصر بطولة أمم إفريقيا سبع مرات بالتساوي مع الجزائر بينما منتخب تونس الأكثر حصدا للقب بـ 10 ألقاب.

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