طاقم تحكيم مغربي لمباراة المصري والقطن الكاميروني
الإثنين، 14 مارس 2022 - 18:59
كتب : محمد عبد العظيم
أسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مهمة إدارة مباراة المصري ضد القطن الكاميروني لطاقم تحكيم مغربي.
ويلعب المصري ضد القطن يوم الأحد المقبل في الجولة الخامسة من مجموعات بطولة الكونفدرالية الإفريقية، في ملعب برج العرب.
ويدير المباراة جلال جيد، ويعاونه كل من حمزة النصيري وعبد الصمد أبرتون، وكريم صبري حكما رابعا.
ويحتل المصري المركز الأول في المجموعة الثالثة للبطولة برصيد 7 نقاط، بالتساوي مع مازيمبي الكونغولي صاحب المركز الثاني.
ويأتي القطن في المركز الأخير برصيد 3 نقاط، وأوتوهو دويو الكونغولي في المركز الثالث بـ4 نقاط.
نرشح لكم
الجزيري يسجل في مستهل مشوار تونس في تصفيات أمم إفريقيا أمام غينيا الإستوائية إيجابية مسحة محمد الشناوي في منتخب مصر حوار ناري من موسيماني: أنا خاسر سيء وأتعرض للإقالة أسبوعيا من الأهلي.. وسبب تخلصي من الفضية كاف يعلن إلغاء قرار استبعاد ساو تومي من تصفيات أمم إفريقيا 2023 لأول مرة.. أمريكا تفوز على المغرب وديا بثلاثية مواعيد مباريات اليوم 2 يونيو 2022 والقنوات الناقلة.. تونس في تصفيات أمم إفريقيا ودربي إيبريا غانا تفوز على مدغشقر بثلاثية في تصفيات أمم إفريقيا ليبيا تفوز على بوتسوانا.. وأنجولا تفسد مفاجأة إفريقيا الوسطى في تصفيات كأس الأمم