انتهت - جالاتا سراي (2) - (1) بيشكتاش.. انتصار هام لرفاق مصطفى محمد

الإثنين، 14 مارس 2022 - 18:57

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - جالاتا سراي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي جالاتا سراي وبيشكتاش التي تقام في ملعب ترك تيليكوم آرينا ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري التركي.

ويشارك مصطفى محمد في التشكيل الأساسي مع جالاتا سراي.

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نهاية المباراة بفوز جالاتا سراي 2/1.

ق84: هدف تقليص الفارق لبيشكتاش من ريدفان يلماز.

ق67: خروج مصطفى ونزول جوميز وحصوله على إنذار.

ق65: مصطفى ينفرد بالمرمى ويسدد كرة يتصدى لها الحارس وتعود له ليسدد والدفاع يبعدها من على خط المرمى.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم جالاتا سراي بهدفين دون رد.

ق45: 3 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق32: جووووووووووول ثااان لجالاتا سراي من كريم أكتورك أوجلو ومن صناعة مصطفى محمد مجددا.

ق22: جوووووول أول لجالاتا سراي بتسديدة قوية كريم أكتورك أجلو بصناعة من مصطفى محمد.

ق18: تسديدة قوية من كريم أكتورك أوجلو تصدى لها حارس بيشكتاش وحولها لركلة ركنية.

ق18: يا رباااه فرصة خطيرة لبيشكتاش ومدافع جالاتا سراي يشتت الكرة من على خط المرمى.

ق10: تهديد أول من جالاتا سراي، رأسية قوية من مصطفى محمد مرت بجوار مرمى بيشكتاش بقليل.

انطلاق المباراة.

جالاتا سراي بيشكتاش مصطفى محمد
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