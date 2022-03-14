دوري أبطال إفريقيا - طاقم تحكيم سنغالي لمواجهة الأهلي والمريخ

الإثنين، 14 مارس 2022 - 17:58

كتب : FilGoal

هدف فوز الأهلي على المريخ السوداني

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم حكم مباراة الأهلي والمريخ السوداني في الجولة الخامسة من دور المجموعات لـ دوري أبطال إفريقيا.

ويتواجد الأهلي في المركز الثاني للمجموعة برصيد 4 نقاط.

وهو نفس رصيد المريخ والهلال قبل جولتين على نهاية دور المجموعات.

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ويتصدر صنداونز جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط، وضمن الفريق الجنوب إفريقي الصدارة بغض النظر عن آخر مباراتين.

ويحكم المباراة طاقم تحكيم سنغالي بقيادة ماجيت نداي ويعاونه حاج ماليك سامبا كمساعد أول ونوح بانجورا كمساعد ثان وعيسي سا كحكم رابع.

ويراقب المباراة سيكون النيجيري كالي بابانجا.

وأدار نداي 4 مباريات من قبل لـ الأهلي، 3 منها في دوري أبطال إفريقيا.

وفاز الأهلي مع نداي على سيمبا التنزاني في دور المجموعات عام 2019 بخمسة أهداف دون رد، وعلى صنداونز بهدفين دون رد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا عام 2021.

وخسر الأهلي مع نداي أمام صنداونز بخمسة أهداف دون رد في ذهاب ربع النهائي عام 2019.

وفي كأس العالم للأندية، فاز الأهلي مع نداي على بالميراس 3-2 بركلات الترجيح ليحصد الميدالية البرونزية.

الأهلي فاز على المريخ وتعادل مع الهلال وتلقى خسارتين أمام صنداونز ذهابا وإيابا.

ويلعب الأهلي مع المريخ الجمعة 18 مارس.

وتقام المباراة على ملعب الأهلي We السلام.

ويبدأ اللقاء في تمام الساعة السادسة مساء.

وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 3.

ويحتاج الأهلي لحصد 4 نقاط في آخر مباراتين لضمان الصعود مع صنداونز للدور ربع النهائي.(طالع سيناريوهات التأهل)

الأهلي المريخ دوري أبطال إفريقيا
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