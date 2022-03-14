طبيب بيراميدز لـ في الجول: رمضان خارج معسكر مباراتي السنغال

الإثنين، 14 مارس 2022 - 16:13

كتب : بسام أبو بكر

بيراميدز - إيسترن كومباني - إيهاب جلال - علي جبر - رمضان صبحي - علاء عبد العال

أوضح مصطفى المنيري طبيب بيراميدز أن جناح الفريق رمضان صبحي، سيكون خارج معسكر منتخب مصر لمباراتي السنغال المؤهلتين لكأس العالم.

وقال المنيري لـ FilGoal.com: "بعد تعرضه للإصابة، أصبح رمضان صبحي خارج تجمع المنتخب لمباراتي السنغال".

وأكمل "رمضان سيبدأ برنامجا تأهيليا اليوم الإثنين، وسيحصل على علاج دوائي، ويستمر برنامجه التأهيلي أسبوعين".

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وشدد "بعدها سيبدأ في الركض، والانضمام تدريجيا لمران الفريق حال تلاشي آلام الركبة".

وكشف بيراميدز في وقت سابق عن إصابة جناحه رمضان صبحي بتجمع دموي حول عظام الركبة اليمنى، يغيبه أسبوعين عن الملاعب

وخرج رمضان صبحي باكيا في الدقيقة 39 بسبب الإصابة ضد الصفاقسي في الكونفدرالية وشارك عبد الله السعيد بدلا منه، في المباراة التي انتهت 1-1.

ويلتقي منتخب مصر مع السنغال يوم 25 مارس الجاري في القاهرة، قبل أن تقام مباراة الإياب يوم 29 مارس في السنغال، ليتأهل الفائز بينهما إلى كأس العالم.

منتخب مصر واجه السنغال مؤخرا في نهائي كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون خلال الشهر الماضي. مباراة انتهت بفوز السنغال بالبطولة بركلات الترجيح بعد انتهاءها بالتعادل السلبي.

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