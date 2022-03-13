محرز: ضغط ليفربول يجعلنا أكثر جوعا للفوز بمبارياتنا

الأحد، 13 مارس 2022 - 22:49

كتب : FilGoal

رياض محرز يحتفل بهدفه في ديربي مانشستر

شدد رياض محرز جناح مانشستر سيتي على أن منافسة ليفربول لفريقه في قمة الدوري الإنجليزي تجعل السماوي أكثر جوعا للفوز بمبارياته.

سيتي وليفربول لعبا 28 مباراة في الدوري الإنجليزي حتى الآن، والفارق بينهما 3 نقاط لصالح رجال بيب جوارديولا.

وقال محرز في تصريحات لقناة ناديه: "أحب لعب المباريات تحت الضغط، عندما تفوز الفرق المنافسة بالمباريات فذلك يجعلنا أكثر جوعا للفوز بمبارياتنا".

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وأضاف "هذا ما نريده، نحن نركز على أنفسنا لأن هذا كل ما يمكننا فعله، لا يمكننا التحكم في باقي الأمور".

وتابع الدولي الجزائري "لا أكون في أفضل حالاتي عندما لا أعيش هذا الضغط، إنه يجعلك أفضل وأكثر جوعا".

وأكمل محرز "إذا خسر ليفربول مباراته المقبلة فسيكون أسبوعا عظيما بالنسبة لنا".

ويلعب ليفربول مباراته المؤجلة ضد أرسنال بملعب الإمارات يوم الأربعاء المقبل، بعد يومين من لقاء مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس.

سيتي يتألق محليا وقاريا بفضل محرز وزملائه، فالجزائري سجل 21 هدفا في كل المسابقات هذا الموسم حتى الآن.

وأوضح "عندما يبدأ كل موسم أقول لنفسي (يجب أن أسجل أكثر من الموسم الماضي). في الموسم الماضي سجلت 14 هدفا، لذا كانت مسألة تسجيل المزيد من الأهداف تدور في رأسي".

وواصل "لقد تحسنت أمام المرمى وفي كيفية الركض وأصبحت أتواجد أكثر في منطقة الجزاء".

وأتم "الآن أصل كثيرا لمرمى الخصم بأكثر من طريقة، قد أركض خلف الدفاع أو أتواجد على القائم الثاني أو في منطقة الست ياردات، كلما اقتربت من المرمى كلما زادت فرص تسجيلك للأهداف".

مؤخرا، حصد رياض جائزة لاعب شهر فبراير في مانشستر سيتي.

وسجل الدولي الجزائري 5 أهداف في 7 مباريات بواقع ثنائية في شباك فولام بكأس الاتحاد الإنجليزي وهدف في شباك برينتفورد وآخر في توتنام بالدوري الإنجليزي.

كما سجل أيضا في شباك سبورتنج لشبونة وصنع آخر في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وتفوق محرز في شهر فبراير على رحيم سترلينج وفيل فودين.

وفاز محرز بالجائزة للمرة الثانية الموسم الحالي بعدما حصد جائزة شهر ديسمبر 2021.

وسبق أن حصد كل من جابريل جيسوس وبرناردو سيلفا (3 مرات) وكيفين دي بروين جائزة أفضل لاعب في سيتي الموسم الجاري.

ويحتل سيتي صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 69 نقطة بعد مرور 28 جولة.

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