أرسنال يستعيد المركز الرابع بثنائية أمام ليستر سيتي

الأحد، 13 مارس 2022 - 20:23

كتب : FilGoal

احتفال توماس بارتي بالهدف أمام ليستر سيتي

حقق أرسنال فوزا هاما على حساب ليستر سيتي بهدفين دون رد ضمن مباريات الأسبوع الـ29 من الدوري الإنجليزي.

ودخل أرسنال المباراة بالتشكيل المعتاد مع استمرار غياب تاكهيري تومياسو وعودة سميث رو للتواجد على مقاعد البدلاء.

وتقدم توماس بارتي لأرسنال في الدقيقة 11 برأسية من ضربة ركنية بعد عرضية جابريل مارتينيلي.

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الهدف هو الثاني لتوماس بارتي في الدوري هذا الموسم بعد هدفه أمام أستون فيلا.

واستقبل ليستر سيتي الهدف رقم 14 من كرة ثابتة بعيدا عن ضربات الجزاء هذا الموسم كأكثر فريق في البريميرليج.

وفي الشوط الثاني، ضاعف ألكسندر لاكازيت النتيجة من علامة الجزاء في الدقيقة 59 بعد لمسة يد على شالار سوينجو من رأسية توماس بارتي.

الفوز رفع رصيد أرسنال للنقطة 51 في المركز الرابع من 26 مباراة.

وتوقف رصيد ليستر سيتي عند 33 نقطة في المركز الـ12.

ويلعب أرسنال مع ليفربول الأربعاء المقبل في مباراة مؤجلة بسبب مباريات كأس رابطة المحترفين.

أرسنال ليستر سيتي الدوري الإنجليزي
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