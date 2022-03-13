مباشر دوري الطائرة - الأهلي (0)-(0) الزمالك.. الشوط الأول

الأحد، 13 مارس 2022 - 19:48

كتب : FilGoal

الأهلي - الزمالك - نهائي البطولة العربية للكرة الطائرة

يلعب الأهلي أمام الزمالك في الجولة السابعة والأخيرة من دور المجموعات بالمرحلة النهائية من الدوري الممتاز.

وضمن الأهلي تأهله إلى المرحلة الإقصائية كأول المجموعة، بينما الزمالك لم يتحدد مركزه حتى الآن.

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 2.

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الشوط الأول

انطلاق المباراة

كرة طائرة الأهلي الزمالك
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