مباشر دوري الطائرة - الأهلي (0)-(0) الزمالك.. الشوط الأول
الأحد، 13 مارس 2022 - 19:48
كتب : FilGoal
يلعب الأهلي أمام الزمالك في الجولة السابعة والأخيرة من دور المجموعات بالمرحلة النهائية من الدوري الممتاز.
وضمن الأهلي تأهله إلى المرحلة الإقصائية كأول المجموعة، بينما الزمالك لم يتحدد مركزه حتى الآن.
وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 2.
============
الشوط الأول
انطلاق المباراة
نرشح لكم
كرة يد - الأهلي يوجه الشكر لـ طارق محروس كرة طائرة - الأهلي يضمن الصدارة قبل الدربي.. والزمالك يفوز على سموحة الأهلي يحسم دربي السلة ويتأهل لنهائي كأس مصر انتهت - كأس مصر لكرة السلة.. الزمالك (67)-(77) الأهلي.. الأهلي يحسم الدربي كرة سلة - الاتحاد إلى نهائي كأس مصر بعد الفوز على طلائع الجيش اسكواش - اللقب الثاني في 2022.. علي فرج يتوج بلقب أوبتاسيا الأحمر: الجيل الحالي يستحق كل البطولات.. وهذا سبب التفوق في رميات الجزاء كرة يد – الزمالك يهزم الأهلي ويعود لصدارة الدوري.. وسيناريوهات تتويج كل فريق