مباشر الدوري الإنجليزي - أرسنال (2) - (0) ليستر سيتي.. مارتينيلي يغادر

الأحد، 13 مارس 2022 - 18:19

كتب : FilGoal

هدف توماس بارتي أمام ليستر سيتي

يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة أرسنال مع ليستر سيتي في الجولة 29 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل أرسنال المركز الخامس برصيد 48 نقطة من 25 مباراة.

ويتواجد ليستر سيتي في المركز 12 برصيد 33 نقطة من 25 مباراة.

أخبار متعلقة
إيسترن كومباني يقصي المحلة من كأس مصر بركلات الترجيح.. والجيش يصعد أمام حلوان صنداونز يفتح تحقيقا بشأن تعطيل حافلة الأهلي.. ويتواصل مع الأحمر لمعرفة ملابسات الحادث فينجر: محمد صلاح مزيج بين رونالدو وميسي.. ويستحق ما يطلبه تشيلسي يسقط نيوكاسل في الرمق الأخير.. وست هام يحقق فوزا مثيرا على أستون فيلا

يمكنك متابعة المباراة من هنا

---------------------------------

ق77: دخول سميث رو وخروج جابريل مارتينيلي

ق58: جووووووول تاني عن طريق لاكازيت من ضربة جزاء

ق57: ضربة جزاء لأرسنال بعد لمسة يد على سوينجو

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق36: رامسديل يتعملق أمام رأسية هيرفي بارنز

ق18: تسديدة من توماس بارتي تصطدم بالعارضة

ق11: جووووووووول أول من توماس بارتي برأسية بعد عرضية مارتينيلي

ق7: مطالبات بركلة جزاء

بداية المباراة

أرسنال أرسنال،ليستر سيتي الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
جناح بايرن يوجه رسالة إلى ليفربول حول تمديد عقد محمد صلاح هافرتز: نقدم كل ما لدينا من أجل جماهير تشيلسي بعد الأزمة الأخيرة.. ولم أتعمد إصابة بيرن تشيلسي يسقط نيوكاسل في الرمق الأخير.. وست هام يحقق فوزا مثيرا على أستون فيلا فينجر: محمد صلاح مزيج بين رونالدو وميسي.. ويستحق ما يطلبه تشكيل الدوري الإنجليزي - أرتيتا بخطته المعتادة مع أرسنال.. وإيهيناتشو يعوض غياب فاردي تقييم محمد صلاح أمام برايتون من الصحف الإنجليزية انتهت في إنجلترا - تشيلسي (1)(0) نيوكاسل رونالدو بعد ثلاثية توتنام: لا توجد حدود لـ مانشستر يونايتد
أخر الأخبار
تشكيل بيراميدز - ثلاثي دفاعي أمام الصفاقسي.. ولاكاي يقود الهجوم 10 دقيقة | الكونفدرالية
الكونفدرالية - في الدقائق الأخيرة.. المصري ينقض على الصدارة بالفوز على أوتوهو 13 دقيقة | الكونفدرالية
مباشر دوري الطائرة - الأهلي أمام الزمالك.. ختام مرحلة المجموعات 17 دقيقة | رياضات أخرى
توخيل يعلق بشكل ساخر على أزمة سفر تشيلسي إلى فرنسا لملاقاة ليل 36 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال إفريقيا - موعد مباراة الزمالك مع بترو أتليتكو.. القنوات الناقلة 41 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
الإسماعيلي يكشف لـ فى الجول أسباب عقوبة لاعبيه 42 دقيقة | الدوري المصري
دوري أبطال إفريقيا - موعد مباراة الأهلي مع المريخ.. القنوات الناقلة 45 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
نابولي يهزم فيرونا ويواصل مطاردة ميلان على الصدارة ساعة | الدوري الإيطالي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بينهم بنشرقي وطارق حامد.. مرتضى يعلن عدم التجديد لـ 5 لاعبين وتغريم محمود علاء 2 سيناريوهات تأهل الأهلي – لا صدارة.. الفوز على المريخ والهلال أو الحسابات الأكثر تعقيدا 3 موسيماني: لا بديل عن الفوز على المريخ والهلال.. وهناك أمور غير نزيهة تدار أسفل الطاولة 4 سيناريوهات تأهل الزمالك - مصير الأبيض ليس في يده