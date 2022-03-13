ماني يكشف ما قاله لـ محمد صلاح بعد نهائي كأس إفريقيا

كشف ساديو ماني نجم السنغال وليفربول ما قاله لزميله محمد صلاح قائد مصر بعد نهائي كأس إفريقيا 2021.

توج ماني باللقب القاري مع أسود التيرانجا وحصل على جائزة أفضل لاعب في البطولة، وفي المقابل خسر صلاح النهائي للمرة الثانية في مسيرته.

وقال ماني في حواره مع صحيفة ليكيب:"بعد تتويجنا باللقب، كان واضحا لي أنه يشعر بخيبة أمل كبيرة، لم أكن لأتركه كذلك".

وواصل "ما فعلته كان ليفعله محمد صلاح معي لو توجت مصر".

وأتم "قلت له كلمات بسيطة للشد من أزره وأخبرته ألا يستسلم أبدا".

وامتدت المباراة حامية الوطيس إلى ركلات الترجيح بعدما فرطت السنغال في التقدم بإهدار ماني لركلة جزاء مبكرة تصدى لها محمد أبو جبل.

وفي ركلات الترجيح سدد ماني الركلة الخامسة التي منحت السنغال لقبها الأول في تاريخ كأس إفريقيا.

وبذلك خسر محمد صلاح النهائي للمرة الثانية بعدما فقدت مصر اللقب في 2017 لصالح الكاميرون.

وفي 24 و29 مارس الجاري سيصطدم محمد صلاح وماني مرة أخرى في المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم 2022.

مصر ستتحدى السنغال على مقعد في مونديال قطر.

لقاء الذهاب سيحتضنه استاد القاهرة ثم يجري الإياب في داكار.