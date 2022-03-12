رانجنيك يوضح سبب غياب برونو ومشاركة دي خيا.. وعودة رونالدو وراشفورد

السبت، 12 مارس 2022 - 19:03

كتب : FilGoal

رالف رانجنيك - مانشستر يونايتد

أوضح الألماني رالف رانجنيك مدرب مانشستر يونايتد سبب غياب لاعبه برونو فيرنانديز عن التشكيل الأساسي وتواجد دي خيا ورونالدو وراشفورد.

ويلعب مانشستر يونايتد مع توتنام ضمن مباريات الأسبوع 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال رالف رانجنيك في تصريحات لقناة النادي: "برونو تعرض للمرض أمس ولم يستطع التدريب ولا يستطيع اللعب اليوم، أتمنى أن يكون جاهزا لمواجهة الثلاثاء".

أخبار متعلقة
بمشاركة مرموش.. شتوتجارت يتعادل في الوقت القاتل مع يونيون برلين موسيماني: لا بديل عن الفوز على المريخ والهلال.. وهناك أمور غير نزيهة تدار أسفل الطاولة تشكيل الدوري الإنجليزي - رونالدو يقود هجوم مانشستر.. وثلاثية كونتي حاضرة مع توتنام الدرجة الثانية - فوز تليفونات بني سويف وتعادل سوهاج والفيوم في مجموعة الصعيد

وعن دي خيا "لقد كان هناك نتيجة خاطئة، ولكننا قررنا عمل تحليل آخر وكانت النتيجة سلبية ثم أجرينا فحص PCR وجاء سلبيا لذا قررنا السماح له باللعب بشكل أساسي".

وواصل "أردنا اللعب بثلاثة لاعبين هجوميين لذلك أشركت رونالدو وراشفورد معا".

وعاد كريستيانو رونالدو لتشكيل مانشستر يونايتد بعد الغياب في مباراة الديربي الأخيرة.

ويتواجد مانشستر يونايتد في المركز الخامس برصيد 47 نقطة من 28 مباراة.

ويحتل توتنام المركز السابع برصيد 45 نقطة من 26 مباراة.

مانشستر يونايتد توتنام الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
ليفربول يرصد صفقة جديدة من لايبزج.. وسان جيرمان وتوتنام يترقبان تقرير: إيفرتون يحدد سعر ريتشارليسون بورنموث يؤمن طريق العودة إلى بريمييرليج على حساب نوتنجام فورست أرسنال يخطط للتعاقد مع مارتينيز برونو فيرنانديز: أريد الفوز بالألقاب وليس الأهداف رانجنيك يعلق على أخبار رحيل رونالدو عن مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي - مانشستر يونايتد يضرب برينتفورد بثلاثية انتهت في إنجلترا - مانشستر يونايتد (3) - (0) برينتفورد
أخر الأخبار
تغير جديد في الفكر.. مصدر من كاف لـ في الجول: نهائي دوري الأبطال اقترب من الابتعاد عن المغرب دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
ماركا: ألفيش ينتظر قرار برشلونة 5 دقيقة | الدوري الإسباني
لاعبو المصري: أجلنا اعتراضنا احتراما لجماهير المصري.. وشبعنا وعودا لا تنفذ 19 دقيقة | الدوري المصري
مواعيد مباريات الأربعاء 4-5-2022 والقنوات الناقلة – مواجهة ضارية بين ريال مدريد وسيتي 41 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
أحمد مسعود لـ في الجول: شعرت بالدهشة من بيان المصري.. سيكون من الصعب الاستمرار 10 ساعة | الدوري المصري
ليفربول يرصد صفقة جديدة من لايبزج.. وسان جيرمان وتوتنام يترقبان 10 ساعة | الدوري الإنجليزي
إيمري: قدمنا شوط أول ممتاز ثم خارت قوانا.. أشعر بالسعادة والفخر 10 ساعة | دوري أبطال أوروبا
محمد صلاح: أريد ريال مدريد في النهائي.. وضعت عدد أهداف معين لنفسي قبل انطلاق الموسم 11 ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رونالدو يعادل سون ويقترب من صلاح.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 2021-2022 2 الصراع يشتعل وعلى صلاح الحذر - جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 21-22 3 أول تعليق من مرتضى منصور بعد الحكم ضده 4 اننتهت في سوبر دوري كرة اليد - الأهلي (25) - (28) الزمالك.. الأبيض يفوز بالبطولة