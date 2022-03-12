رانجنيك يوضح سبب غياب برونو ومشاركة دي خيا.. وعودة رونالدو وراشفورد

أوضح الألماني رالف رانجنيك مدرب مانشستر يونايتد سبب غياب لاعبه برونو فيرنانديز عن التشكيل الأساسي وتواجد دي خيا ورونالدو وراشفورد.

ويلعب مانشستر يونايتد مع توتنام ضمن مباريات الأسبوع 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال رالف رانجنيك في تصريحات لقناة النادي: "برونو تعرض للمرض أمس ولم يستطع التدريب ولا يستطيع اللعب اليوم، أتمنى أن يكون جاهزا لمواجهة الثلاثاء".

وعن دي خيا "لقد كان هناك نتيجة خاطئة، ولكننا قررنا عمل تحليل آخر وكانت النتيجة سلبية ثم أجرينا فحص PCR وجاء سلبيا لذا قررنا السماح له باللعب بشكل أساسي".

وواصل "أردنا اللعب بثلاثة لاعبين هجوميين لذلك أشركت رونالدو وراشفورد معا".

وعاد كريستيانو رونالدو لتشكيل مانشستر يونايتد بعد الغياب في مباراة الديربي الأخيرة.

ويتواجد مانشستر يونايتد في المركز الخامس برصيد 47 نقطة من 28 مباراة.

ويحتل توتنام المركز السابع برصيد 45 نقطة من 26 مباراة.