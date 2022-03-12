تشكيل الدوري الإنجليزي - رونالدو يقود هجوم مانشستر.. وثلاثية كونتي حاضرة مع توتنام
السبت، 12 مارس 2022 - 18:30
كتب : FilGoal
أعلن رالف رانجنيك وأنطونيو كونتي تشكيلي مانشستر يونايتد وتوتنام لمواجهة الأسبوع 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويتواجد مانشستر يونايتد في المركز الخامس برصيد 47 نقطة من 28 مباراة.
ويحتل توتنام المركز السابع برصيد 45 نقطة من 26 مباراة.
وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي:
حراسة المرمى: ديفيد دي خيا
خط الدفاع: أليكس تيليس - رافائيل فاران - هاري ماجواير - ديوجو دالوت
خط الوسط: نيماينا ماتيتش - فريد - بول بوجبا
خط الهجوم: ماركوس راشفورد - كريستيانو رونالدو - جادون سانشو
وجاء تشكيل توتنام كالتالي:
حراسة المرمى: هوجو لوريس
خط الدفاع: سيرجو ريجيلون - بن ديفيز -إيريك داير - كريستيان روميرو - مات دوهيرتي
خط الوسط: إيميل هويبيرج - رودريجو بينتانكور
خط الهجوم: ديان كولوسيفسكي - هاري كين - سون هيونج مين
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