تشكيل الدوري الإنجليزي - رونالدو يقود هجوم مانشستر.. وثلاثية كونتي حاضرة مع توتنام

السبت، 12 مارس 2022 - 18:30

كتب : FilGoal

توتنام × مانشستر يونايتد

أعلن رالف رانجنيك وأنطونيو كونتي تشكيلي مانشستر يونايتد وتوتنام لمواجهة الأسبوع 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتواجد مانشستر يونايتد في المركز الخامس برصيد 47 نقطة من 28 مباراة.

ويحتل توتنام المركز السابع برصيد 45 نقطة من 26 مباراة.

أخبار متعلقة
صلاح يبتعد بالصدارة في يوم تاريخي.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 21-22 سيناريوهات تأهل الأهلي – لا صدارة.. الفوز على المريخ والهلال أو الحسابات الأكثر تعقيدا رقم تاريخي جديد ومجاورة الأساطير.. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول أمام برايتون دوري أبطال إفريقيا - بدران وبن رمضان.. الترجي يقترب من التأهل بالفوز على النجم الساحلي

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

خط الدفاع: أليكس تيليس - رافائيل فاران - هاري ماجواير - ديوجو دالوت

خط الوسط: نيماينا ماتيتش - فريد - بول بوجبا

خط الهجوم: ماركوس راشفورد - كريستيانو رونالدو - جادون سانشو

وجاء تشكيل توتنام كالتالي:

حراسة المرمى: هوجو لوريس

خط الدفاع: سيرجو ريجيلون - بن ديفيز -إيريك داير - كريستيان روميرو - مات دوهيرتي

خط الوسط: إيميل هويبيرج - رودريجو بينتانكور

خط الهجوم: ديان كولوسيفسكي - هاري كين - سون هيونج مين

مانشستر يونايتد توتنام الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
تقرير: جماهير مانشستر تخطط لاحتجاج جديد ضد ملاك النادي ديلي ميل: لينجارد يقترب من وست هام لاعب الكرة الوحيد.. محمد صلاح ثامن رجال الخير في قائمة تايمز ذا أثليتك: مفاجأة كبرى.. تشيلسي ناقش احتمالية صفقة رونالدو مع وكيله ذا أثليتك: هاوارد ويب رئيسا للجنة الحكام بالدوري الإنجليزي سبورت: الاتفاق اقترب.. تفاصيل مفاوضات مانشستر يونايتد وبرشلونة من أجل دي يونج أثليتك: أرسنال يشعر بالاقتراب أكثر.. خطوة جديدة من أجل ضم رافينيا أولى صفقات العودة للدوري الإنجليزي.. نوتنجهام يعلن ضم تايو أونيي
أخر الأخبار
الدوري المغربي – الوداد والرجاء ينتصران.. ونقطة واحدة تحسم اللقب 6 ساعة | الوطن العربي
مدرب الأهلي القطري يكشف حقيقة مفاوضات ضم أوباما 6 ساعة | ميركاتو
أراكم قريبا.. جاريث بيل يعلن انتقاله إلى لوس أنجلوس الأمريكي 7 ساعة | ميركاتو
وكيل الجزيري: الجلسة مع الإدارة حسنت نفسية اللاعب.. مستمر مع الزمالك 7 ساعة | الكرة المصرية
المقاصة: نعترض على نظام قرعة الكأس.. ويجب إلغاء الموسم الحالي والعودة بعد عامين 7 ساعة | الكرة المصرية
الترسانة يتعاقد مع مهاجم نيجيري 7 ساعة | الدرجة الثانية
رئيس الإسماعيلي: عامر حسين لا يفعل سوى معاقبتنا.. والمسؤولون هربوا من المندوبين 7 ساعة | الكرة المصرية
عامر حسين: لا أصدق أن الإسماعيلي سينسحب.. وكيف ستكون قرعة كأس مصر موجهة؟ 7 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مفاجأة كبرى.. من يمثل مصر إفريقيا للموسم المقبل حسب لائحة الدوري 2 قرعة كأس مصر – الزمالك ضد الإسماعيلي وطريق ناري للأبيض.. والأهلي أمام المقاصة 3 مصدر من الأهلي لـ في الجول: "اسم مبهر" طلب 200 مليون جنيه.. وهذا سبب ابتعاد فيتوريا 4 موسيماني: رحيلي عن الأهلي كان صادما.. وهذه رسالتي لمدربه القادم