انتهت مجموعة الزمالك - بترو أتلتيكو (3)-(0)ساجرادا.. الأصفر يضمن التأهل

السبت، 12 مارس 2022 - 17:49

كتب : FilGoal

هدف بترو أتلتيكو الثاني في الزمالك

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة بترو أتلتيكو ضد ساجرادا الأنجولي في الجولة الرابعة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

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نهاية المباراة بفوز بترو أتلتيكو وتأهله لدرو الـ8 من دوري أبطال إفريقيا

ق 94: هدف ثالث لبترو أتلتيكو عن طريق إريكو كاسترو

ق 92: ركلة جزاء لبترو أتلتيكو

ق 85: الثالث يضيع على بترو أتلتيكو من هجمة مرتدة

ق 80: تسديدة من ساجرادا ترتد من القائم والأول يضيع من سيلسو

ق 75: محاولات من ساجرادا لتسجيل الهدف الأول في ظل اندفاع بترو أتلتيكو لإضافة الثالث

إذا انتهت المباراة بهذه النتيجة سيضمن بترو أتلتيك التأهل رفقة الوداد ويخرج الزمالك بشكل رسمي من دور المجموعات

نهاية الشوط الأول بتقدم بترو أتلتيكو بثنائية دون رد

ق 43: الهدف الثاني لبترو أتلتيكو من متابعة للقائد تياجو أزولاو

ق 40: التعادل يضيع من ساجرادا وعرضية تمر أمام الشباك دون أن تجد من يتابعها

ق 20: ضغط مستمر من بترو أتلتيكو والثاني يضيع وحارس ساجرادا يتصدى

ق 1: هدف أول لـ بترو أتلتيكو عن طريق تياجو أزولاو بعد 16 ثانية

انطلاق المباراة

بترو أتلتيكو ساجرادا دوري أبطال إفريقيا الزمالك
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