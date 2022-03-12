مباشر دوري أبطال إفريقيا - صنداونز (1) (0) الأهلي.. فرصة جديدة لأصحاب الأرض
السبت، 12 مارس 2022 - 14:46
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة صنداونز والأهلي في الجولة الرابعة من دور المجموعات لـ دوري أبطال إفريقيا.
وكان صنداونز قد حقق الفوز على الأهلي في القاهرة بنتيجة 1-0.
ويتصدر ماميلودي صنداونز ترتيب المجموعة بسبع نقاط ويحل الأهلي ثانيا برصيد 4 نقاط وبفارق الأهداف عن الهلال والمريخ من السودان.
لمطالعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــا.
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ق 27: عرضية من لاكاي وشالويلي يسدد كرة أعلى العارضة.
ق 23: هدف أول لأصحاب الأرض.. ركنية تصل إلى شالويلي الذي هرب من الرقابة وسجل في شباك الشناوي.
ق 22: تسديدة قوية من مفالا ترتطم برأس ياسر إبراهيم ثم العارضة وتخرج لركنية.
ق 20: أول فرصة للأهلي.. تسديدة ضعيفة من بيرسي تاو من على حدود منطقة الجزاء تأتي سهلة في يد الحارس.
ق 16: عرضية من الجهة اليسرى، وتسديدة على الطائر من هاشيم دومينجو ضعيفة تمر بجوار القائم.
ق 8: تسديدة ضعيفة من خارج منطقة الجزاء في يد الشناوي.
ق 4: التحام هوائي قوي بين عمرو السولية ولاعب صنداونز وسقوطه أرضا.. اللعب يكتمل ومحمد عبد المنعم يلمس الكرة بيده لإيقاف اللعب ويتحصل على إنذار.
بداية اللقاء