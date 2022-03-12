مباشر دوري أبطال إفريقيا - صنداونز (1) (0) الأهلي.. فرصة جديدة لأصحاب الأرض

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة صنداونز والأهلي في الجولة الرابعة من دور المجموعات لـ دوري أبطال إفريقيا.

وكان صنداونز قد حقق الفوز على الأهلي في القاهرة بنتيجة 1-0.

ويتصدر ماميلودي صنداونز ترتيب المجموعة بسبع نقاط ويحل الأهلي ثانيا برصيد 4 نقاط وبفارق الأهداف عن الهلال والمريخ من السودان.

لمطالعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــا.

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ق 27: عرضية من لاكاي وشالويلي يسدد كرة أعلى العارضة.

ق 23: هدف أول لأصحاب الأرض.. ركنية تصل إلى شالويلي الذي هرب من الرقابة وسجل في شباك الشناوي.

ق 22: تسديدة قوية من مفالا ترتطم برأس ياسر إبراهيم ثم العارضة وتخرج لركنية.

ق 20: أول فرصة للأهلي.. تسديدة ضعيفة من بيرسي تاو من على حدود منطقة الجزاء تأتي سهلة في يد الحارس.

ق 16: عرضية من الجهة اليسرى، وتسديدة على الطائر من هاشيم دومينجو ضعيفة تمر بجوار القائم.

ق 8: تسديدة ضعيفة من خارج منطقة الجزاء في يد الشناوي.

ق 4: التحام هوائي قوي بين عمرو السولية ولاعب صنداونز وسقوطه أرضا.. اللعب يكتمل ومحمد عبد المنعم يلمس الكرة بيده لإيقاف اللعب ويتحصل على إنذار.

بداية اللقاء