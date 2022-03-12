فيرديناند: هل يريد محمد صلاح أن يصبح أيقونة في ليفربول للأبد؟ أم أن الأمر يتعلق بالمال؟

السبت، 12 مارس 2022 - 14:38

كتب : FilGoal

هدف محمد صلاح في ليدز

"يبدو الأمر وكأنه رحيل" هكذا وصف ريو فيرديناند نجم مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا السابق تجديد تعاقد محمد صلاح مع ليفربول.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

كشف الصحفي فابريزيو رومانو عن توقف المفاوضات بين محمد صلاح ووكيله رامي عباس من جانب، وبين نادي ليفربول من الجانب الآخر. (طالع التفاصيل)

وقال ريو فيرديناند عبر شبكة "بي تي سبورتس" الإنجليزية: "نحن هنا، الأمر واضح، الأمر يبدو أن محمد صلاح يقول أنا هنا وهذا ما أتوقعه وأنا بين أفضل اللاعبين في الدوري وأوروبا، وليفربول يقول إن ذلك هيكلنا المالي وهل ستوافق على ذلك أم لا؟".

أخبار متعلقة:
تشكيل ليفربول - محمد صلاح وماني ودياز يواجهون برايتون جمال علام: الحكم المخطئ سيتم الإعلان عن عقوبته.. ورأيت في محمد صلاح قائدا كبيرا رومانو: صلاح ووكيله يرفضان التجديد مع ليفربول.. المفاوضات متوقفة مؤتمر كلوب: عقد صلاح؟ لا يمكننا أن نفعل أكثر من ذلك.. وما حدث مع تشيلسي صائب

وأضاف "هل يريد أن يكون نجما محبوبا، وأيقونة في ليفربول للأبد؟ أم أن الأمر يتعلق بالمال؟".

وأتم "يبدو الأمر وكأنه رحيل أو ليفربول يغير هيكلهم".

وقال رومانو إن صلاح ووكيله لا يملكان أي نية لقبول عرض ليفربول الحالي لتجديد العقد، حيث فشلت المفاوضات منذ ديسمبر الماضي ولا تزال الأمور متوقفة عند هذا الحد.

وذكر الصحفي ذاته أن أولولية صلاح هي البقاء في ليفربول، ولكن ليس في الظروف الحالية على حد تعبيره، وبالتالي تتوقف الأمور على خطوة ليفربول التالية.

ويلعب صلاح في صفوف الريدز منذ انتقاله إليه قادما من روما الإيطالي في صيف 2017، حيث فاز معه بدوري أبطال أوروبا 2019 والدوري الإنجليزي في 2019-2020.

يذكر أن صلاح حقق الرقم القياسي لعدد الأهداف في موسم واحد من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز بنظام 20 فريقا، حين سجل 32 هدفا في موسم 2017-2018.

محمد صلاح ليفربول ريو فيرديناند
نرشح لكم
إمام عاشور يطير إلى البرتغال للالتحاق بمعسكر ميتيلاند صلاح: الفوز على إيفرتون قد يكون نقطة تحول.. وهذه كواليس هدفي المساهمة الـ100 والأكثر في كل شيء.. ماذا قدم صلاح مع ليفربول أمام إيفرتون المساهمة رقم 100 في أنفيلد.. محمد صلاح يسجل بعد غياب 5 مباريات كيكر: المفاوضات متوقفة بالكامل بين مرموش وفولفسبورج.. ودورتموند في الصورة الدوري الفرنسي - نانت يجتاز لوريان بمشاركة مصطفى محمد تشكيل نانت - مصطفى محمد على مقاعد البدلاء.. وديلور أساسي ضد لوريان فولفسبورج يتعادل مع شالكه.. وشيء يحدث مع مرموش لأول مرة
أخر الأخبار
لاعب ليفربول الشاب: إشادة صلاح بي؟ من الرائع سماع ذلك من أسطورة مثله 3 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كما كشف في الجول.. الونش يشارك في مران الزمالك بالكامل 6 دقيقة | الكرة المصرية
أمم إفريقيا للشباب تحت 20 عاما - مواعيد مباريات البطولة.. الملاعب ونظام التأهل لـ كأس العالم 13 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية للشباب
رابطة الدوري السعودي ترد بقوة على تصريحات رئيس نادي الفيحاء 24 دقيقة | السعودية
فاروق جعفر: عقد سيف مع الزمالك يمتد لنهاية الموسم.. وكارتيرون رفض خروجه للإعارة 42 دقيقة | الكرة المصرية
قبل انطلاق دور الـ16.. ترتيب صلاح بين هدافي دوري الأبطال هذا الموسم 44 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مؤتمر مدرب دورتموند: من الصعب تحليل تشيلسي مع كل هذه الصفقات.. لا أعرف من سيلعب 52 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
في بيان ناري.. ليفربول يرد على تقرير لجنة تقصى حقائق نهائي دوري الأبطال ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد الطرد والإنذار الثاني.. كاف يوضح لـ في الجول موقف ثنائي الأهلي من المشاركة أمام الهلال 2 انتهت في كأس العالم للأندية - الأهلي (1) (4) ريال مدريد.. إلى صراع البرونزية 3 خبر في الجول - أسامة نبيه يقترب من الرحيل عن الزمالك.. والقرار الأقرب بخصوص فيريرا 4 انتهت مونديال للأندية – الأهلي (2)-(4) فلامنجو.. الأحمر رابع العالم