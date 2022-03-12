مباشر في إنجلترا - برايتون (0)(1) ليفربول.. دياز يسجل
السبت، 12 مارس 2022 - 14:20
كتب : FilGoal
تابع مباشرة مباراة برايتون وليفربول اليوم السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز.
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ق19: لويس دياز يسجل الهدف الأول لليفربول
بداية المباراة
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