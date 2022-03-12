مواعيد مباريات اليوم السبت 12-3-2022 والقنوات الناقلة.. الأهلي ضد صنداونز وصلاح وقمة سلة الكأس

السبت، 12 مارس 2022 - 10:13

كتب : FilGoal

حسام حسن - الأهلي × صنداونز

يوم حافل بكرة محلية وإفريقية وعالمية وظهور خاص للمحترفين المصريين، وكذلك قمة في نصف نهائي كأس مصر لكرة السلة.

FilGoal.com يستعرض معكم أبرز مواعيد والقنوات الناقلة لمباريات اليوم السبت الموافق 12 مارس 2022.

تعرف على جميع مواعيد مباريات اليوم من هنـــــــــــــا.

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دوري أبطال إفريقيا

في الثالثة عصرا تقام مباراتي الأهلي وصنداونز وتذاع عبر بي إن سبورتس 4، والنجم الساحلي في مواجهة الترجي عبر بي إن سبورتس 3.

ولحساب مجموعة الزمالك، يلتقي بترو أتليتكو مع ساجرادا في الساعة السادسة مساءً وتذاع عبر بي إن سبورتس 4.

كأس مصر

في الثالثة عصرا يحل بنها ضيفا على الجونة وتذاع عبر أون تايم سبورتس 1.

وفي السادسة تقام مباراتي الإسماعيلي وبتروجت على أون تايم سبورتس 1 وسيراميكا كليوباترا ضد الاتحاد على أون تايم سبورتس 2.

نصف نهائي كأس مصر لكرة السلة

وفي الثامنة والنصف يلتقي الأهلي والزمالك في نصف نهائي كأس مصر لكرة السلة وتذاع على أون تايم سبورتس 2.

الدوري التركي

في الثانية عشر ظهرا يلعب هاتاي سبور فريق محمود عبد المنعم كهربا مع فاتح كاراجومروك.

وفي الثالثة عصرا نشهد مواجهة مصرية بين ألتاي وأحمد ياسر ريان ضد مالاطيا سبور وكريم حافظ.

وكلا المباراتين غير مذاعة عربيا.

الدوري الإنجليزي

تبدأ مباريات الجولة 29 بلقاء يجمع ليفربول وبرايتون وتذاع على قناة بي إن سبورتس 1 بريميوم في الثانية والنصف ظهرا.

وفي السابعة والنصف مساء يحل توتنام ضيفا على مانشستر يوتايتد وتذاع عبر نفس القناة.

الدوري الإيطالي

في السابعة مساءً يلتقي يوفنتوس مع سامبدوريا وتذاع عبر قناة الدوري الإيطالي على يوتيوب.

وفي العاشرة إلا الربع يستضيف ميلان ضيفه إمبولي وتذاع عبر نفس القناة.

تعرف على جميع مواعيد مباريات اليوم من هنـــــــــــــا

مواعيد مباريات اليوم
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