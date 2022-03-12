جمال علام: عمل كيروش خارج مقر اتحاد الكرة؟ "الإنترنت ضعيف"

تحدث جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم عن علاقة مجلس إدارته بالبرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب، والتي بدأت بانتخاب المجلس قبل سفر المنتخب إلى الكاميرون لخوض كأس أمم إفريقيا.

وقال علام في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "اللقاء الأول شابه التوتر، حيث كان هناك من أوصل للمدير الفني أن مجلس الإدارة الجديد يتحدث بصورة غير جيدة عن المنتخب منذ البداية، ونجحنا في حل هذا الأمر بأول جلسة. كان يجب أن نوفر له كل المقومات اللازمة".

وأضاف "الإقامة لم تعجبنا في الكاميرون مقارنة بالفنادق في مصر ولكن هذه كانت الإمكانيات المتاحة هناك".

وتابع "بعد المباراة الأولى (الخسارة أمام نيجيريا) بدأ الهجوم على كيروش وقيل أن المجلس سيقيله مع أول هفوة، فجلست معه ونفيت كل هذا الكلام، وأخبرته أننا لو كنا نملك نية مبيتة لإقالته، لكنا فعلناها قبل السفر وأي شخص من المدربين المصريين كان سيتولى المهمة، ولكننا نحترم عقودنا".

وأوضح "قلت له إننا بصرف النظر عن النتائج سنواصل دعمنا له، فرأى الرجل وضعا مختلفا عما قيل له. لا أعرف من كان يقول له ذلك ولكن في هذه الفترة كان متحفزا لنا ويشعر بأننا جئنا لإقالته".

وبسؤاله عما قيل بشأن طلب كيروش باستبعاد ضياء السيد المدرب العام، وطلب اتحاد الكرة باستبعاد وائل جمعة مدير المنتخب قال علام: "لم يحدث أي طلب من المدير الفني، وليس لدينا رفاهية استبعاد أي أحد في الوقت الحالي. لن نهز الجهاز الفني بالعكس نحن داعمين. وائل جمعة الذي قيل أننا نريد استبعاده يأتيني كل يوم في المكتب".

أما عن عمل كيروش في فندق بدلا من مقر اتحاد الكرة قال:"الإنترنت ضعيف في اتحاد الكرة وسنسعى لتقويته في الفترة المقبلة. كيروش لديه عمله واتصالاته باللاعبين وتحديدا المحترفين حيث يحادثهم يوميا عبر تطبيق زوم".

وأضاف "في مقر الاتحاد لن تتوفر له الإمكانيات اللازمة ولذلك وفرنا له غرفة في القندق يعمل فيها بنفس النظام وكأنه في اتحاد الكرة".

وأوضح "المسألة الأخرى أني لدي خلية من البشر في اتحاد الكرة. هناك الكثير من الأشخاص ومن الوارد أن يستمر خروجهم ودخولهم فلا يتوفر له الهدوء للعمل بأريحية كما يريد، ومن هنا أتت فكرة توفير مكان له".

أما عن دور نيلو فينجادا المدير الفني لاتحاد الكرة قال رئيس الاتحاد: "المدير الفني للاتحاد يجب أن يملك دورا معينا. تركت هذا الملف لحازم إمام ومحمد بركات من أجل بحث الخطط التي يملكها والمعوقات التي منعته عن العمل".

وتابع "اتضح أنه يريد العمل ولكن لا أحد منحه المساحة لذلك، وبالتالي قلت إنه يجب أن يقدم برامجه وسننفذها نحن له، وبالفعل ستخرج هذه البرامج للنور قريبا وسننفذها في الفترة المقبلة".

وأوضح "بقاؤه غير مرتبط ببقاء كيروش. فينجادا يعمل بأريحية في اتحاد الكرة حاليا. عقده سينتهي في مايو ولكننا لم نتناقش بشأن استمراره من عدمه".