سكاي: المصائب لا تأتي فرادى.. إيقاف حساب تشيلسي البنكي

بحسب شبكة سكاي سبورتس، تم إيقاف حساب تشيلسي البنكي في بنك "باركليز"، وذلك في إطار العقوبات الموقعة على الروسي رومان أبراموفيتش مالك النادي.

ويأتي قرار التعليق المؤقت لأن البنك بحاجة للوقت لاعتماد الرخصة التي نالها تشيلسي لمواصلة أنشطته المتعلقة بكرة القدم.

ويأمل تشيلسي في رفع هذا الإيقاف سريعا، حيث تم إيقاف بطاقات الائتمان الخاصة بشركة النادي أيضا.

وحصل النادي على رخصة لمزاولة نشاطه الكروي بعد تجميد أرصدة أبراموفيتش وحظر كل عملياته المالية داخل المملكة المتحدة.

وبحسب "سكاي" فإن هذا الأمر ستكون له عواقب جادة على النادي، فالحساب البنكي الموجود لدى "باركليز" باسم تشيلسي، ولكن المالك لا يزال رومان أبراموفيتش.

وبناء على العقوبات الصادرة مؤخرا، لا يحق لأي شخص داخل بريطانيا أن يجري أي أعمال مع أبراموفيتش، ولهذا أوقف البنك كل شيء بصورة مؤقتة حتى يتأكد من أنه لن يواجه أي عواقب على تقديم خدماته البنكية لتشيلسي.

وتحدثت تقارير عن بحث لاعبي تشيلسي عن طرق للهروب من النادي في حال ساءت الأمور المادية في النادي اللندني في ظل العقوبات.

وبحسب تقرير صحيفة "تليجراف" الإنجليزية فأن المسؤولين التنفيذيين قريبا سيكافحون لتغطية 28 مليون جنيه إسترليني من مصروفات الرواتب الشهرية.