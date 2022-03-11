رانجنيك: رونالدو جاهز.. وتشيلسي ليس وحده فهناك أرسنال وإيفرتون

الجمعة، 11 مارس 2022 - 23:36

كتب : FilGoal

رالف رانجنيك - مانشستر يونايتد

تحدث رالف رانجنيك مدرب مانشستر يونايتد عن موقف نجم الفريق كريستيانو رونالدو من المشاركة في مواجهة توتنام هوتسبر المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال رانجنيك في المؤتمر الصحفي: "لقد عاد إلى التدريبات وأعتقد أنه سيكون جاهزا لخوض مباراة الغد".

وأضاف "لم أسأله عما إذا كان سعيدا في النادي. إنه لائق مجددا ويجب أن نرى بأي تشكيل سنلعب مباراة الغد".

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ورفض رانجنيك التعليق على سفر رونالدو إلى البرتغال بعد معرفته بغيابه عن دربي مانشستر ضد مانشستر سيتي، والذي انتهى بخسارة الشياطين الحمر 4-1.

وأوضح المدرب "لا يوجد معنى من النظر إلى ما حدث منذ 6 أو 7 أيام. المهم هو ما سيحدث غدا. إنه جاهز وأيضا إدينسون كافاني".

أما عن العقوبات التي يتضرر منها نادي تشيلسي في الوقت الحالي بسبب مالكه الروسي رومان أبراموفيتش قال المدرب الألماني: "الكل يتفق أن هناك مأساة بما يحدث في أوكرانيا. نتمنى الوصول إلى حل سلمي".

وأضاف "لا أملك معلومات داخلية لمناقشة ما يحدث في تشيلسي. إنها مأساة إنسانية ونتمنى التوصل إلى وضع مسالم خلال الأيام المقبلة".

وأوضح "لا أحد كان يمكنه التنبؤ بما حدث في الأسابيع الأخيرة. يجب أن نكون أكثر حذرا في إلقاء اللوم على شخص ما. رومان أبراموفيتش هو مالك تشيلسي، ولكن أرسنال وإيفرتون لديهم استثمارات روسية أيضا، وهذا يعني أنه ليس الوحيد".

وكشف المدرب عن غياب لوك شو وسكوت مكتوميناي عن المباراة المقبلة، لمعاناة الأول من فيروس كورونا والثاني من إصابة عضلية.

وأخيرا عن موقف الصراع على المركز الرابع وتفوق أرسنال الحالي قال: "نعم أرسنال هو المرشح الأقرب ولكننا لسنا المنافس الوحيد. أرسنال يبدو في أفضل وضع ممكن ولكن لا يزال أمامنا 10 مباريات".

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس بـ47 نقطة من 28 مباراة، بفارق نقطة عن أرسنال الرابع الذي يملك 3 مباريات إضافية.

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