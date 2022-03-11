تشكيل الوداد – ثنائي هجومي أمام الزمالك.. ويحيى جبران أساسي

الجمعة، 11 مارس 2022 - 17:19

كتب : إبراهيم رمضان

مران الوداد في استاد القاهرة قبل لقاء الزمالك

أعلن وليد الركراكي المدير الفني للوداد المغربي تشكيل فريقه المستدعى للقاء الزمالك اليوم الجمعة في استاد القاهرة في رابع جولات دوري أبطال إفريقيا ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

وجاءت التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد رضا التكناوتي

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خط الدفاع: أشرف داري – يحيى عطية الله – أيوب العملود – أمين فرحان

خط الوسط: يحيى جبران – جلال الداودي - رضا الجعدي – أيمن الحسوني

خط الهجوم: زهير المترجي – جاي مبينزا

وينطلق اللقاء الساعة 6 مساء وتنقله قناة beIN 3.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في ترتيب المجموعة الرابعة برصيد نقطتين مقابل 6 للوداد و7 لبترو أتليتكو الأنجولي.

الوداد الزمالك في إفريقيا
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