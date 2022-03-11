تشكيل الوداد – ثنائي هجومي أمام الزمالك.. ويحيى جبران أساسي

مصدر من كاف لـ في الجول: نظام الذهاب والإياب لـ نهائي الأبطال كان خيارا مطروحا ولكن

11 مباراة في 4 بطولات - أجندة مباريات الأهلي في مايو ويونيو

بعد الإنجازات المحلية والإفريقية.. بترو أتلتيكو يجدد تعاقد مدربه

دوري أبطال إفريقيا - لاعب واحد من الأهلي في التشكيل المثالي لإياب ربع النهائي

بعد الفيديو المسرب.. رئيس المريخ يخير نائبه بين الاعتذار والاستقالة والحساب

مصدر من كاف لـ في الجول: الاتجاه للعب نهائي دوري الأبطال بعيدا عن شمال إفريقيا.. وموقف الكونفدرالية

تعقيبا على الفيديو المسرب.. رئيس المريخ لـ في الجول: أعتذر لـ الخطيب.. سنحول النائب للتحقيق

وائل جمعة يوضح تصريحاته بشأن موسيماني.. "أتمنى أن يجدد طموحه خارج الأهلي بعد بطولة إفريقيا"