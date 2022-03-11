تشكيل الوداد – ثنائي هجومي أمام الزمالك.. ويحيى جبران أساسي
الجمعة، 11 مارس 2022 - 17:19
كتب : إبراهيم رمضان
أعلن وليد الركراكي المدير الفني للوداد المغربي تشكيل فريقه المستدعى للقاء الزمالك اليوم الجمعة في استاد القاهرة في رابع جولات دوري أبطال إفريقيا ضمن منافسات المجموعة الرابعة.
وجاءت التشكيل كالتالي:
حراسة المرمى: أحمد رضا التكناوتي
خط الدفاع: أشرف داري – يحيى عطية الله – أيوب العملود – أمين فرحان
خط الوسط: يحيى جبران – جلال الداودي - رضا الجعدي – أيمن الحسوني
خط الهجوم: زهير المترجي – جاي مبينزا
وينطلق اللقاء الساعة 6 مساء وتنقله قناة beIN 3.
ويحتل الزمالك المركز الثالث في ترتيب المجموعة الرابعة برصيد نقطتين مقابل 6 للوداد و7 لبترو أتليتكو الأنجولي.
نرشح لكم
مصدر من كاف لـ في الجول: نظام الذهاب والإياب لـ نهائي الأبطال كان خيارا مطروحا ولكن 11 مباراة في 4 بطولات - أجندة مباريات الأهلي في مايو ويونيو بعد الإنجازات المحلية والإفريقية.. بترو أتلتيكو يجدد تعاقد مدربه دوري أبطال إفريقيا - لاعب واحد من الأهلي في التشكيل المثالي لإياب ربع النهائي بعد الفيديو المسرب.. رئيس المريخ يخير نائبه بين الاعتذار والاستقالة والحساب مصدر من كاف لـ في الجول: الاتجاه للعب نهائي دوري الأبطال بعيدا عن شمال إفريقيا.. وموقف الكونفدرالية تعقيبا على الفيديو المسرب.. رئيس المريخ لـ في الجول: أعتذر لـ الخطيب.. سنحول النائب للتحقيق وائل جمعة يوضح تصريحاته بشأن موسيماني.. "أتمنى أن يجدد طموحه خارج الأهلي بعد بطولة إفريقيا"
أخر الأخبار
وفاة مينو رايولا بعد صراع مع المرض 37 دقيقة | أوروبا