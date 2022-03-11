مؤتمر كلوب: عقد صلاح؟ لا يمكننا أن نفعل أكثر من ذلك.. وما حدث مع تشيلسي صائب

قال يورجن كلوب المدير الفني لليفربول إنه لم يحدث أي تطورات بشأن تجديد تعاقد محمد صلاح مع النادي والذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

وتحدث كلوب في مؤتمر صحفي عُقد اليوم قائلا: "يتوقع صلاح أن يكون هذا النادي طموحا، لا يمكننا أن نفعل أكثر من ذلك بكثير، إنه قراره، كل شيء على ما يرام من وجهة نظري".

وأكمل "ولم يحدث أي شيء آخر لا بالتوقيع أو رفض التجديد، علينا فقط الانتظار ولا داعي للاندفاع".

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وعن تجميد أملاك رومان أبراموفيتش والعقوبات الموقعة على تشيلسي بسبب ملكيته له في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا قال: "هذا ليس موقف مسؤول عنه كل موظفي تشيلسي بل شخص واحد فقط هو المسؤول وهو فلاديمير بوتين الرئيس الروسي".

وأكمل "لا أعرف دور رومان أبراموفيتش في تلك الأمور، لكن يمكنكم القول إنه قريب، أعتقد أن قرار الحكومة الإنجليزية كان صائبا".

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أما عن مواجهة برايتون فقال: "هم ليسوا أفضل فريق في العالم لكنهم جيدين حقا، ونحن لسنا أفضل فريق في العالم ولكن إشادة مدربهم جراهام بوتر بنا أمر جميل".

وأضاف "بوتر يعرف كرة القدم جيدا ويعرف أن لديه فرصة كبيرة ليجعلنا نعاني".

وسُئل كلوب عن تأثير لويس دياز عقب انضمامه للفريق في شهر يناير الماضي قادما من بورتو "سريع بشكل مدهش، عندما تضم لاعبا فلا تعرف مدى السرعة التي سيتطلبها الأمر لينسجم، وتحصل على ما تراه في التدريب، لكن حتى الآن كل شيء رائع".

وعن السباق على لقب الدوري قال: "في رأيي أتمنى أن نكون فيه ولكنني لا أعرف، حتى الآن قام الفريق بعمل رائع ولماذا لا نواصل؟ يقوم اللاعبون بعمل شاق، ولكننا لا يمكن أن نقول إننا في السباق لأننا نتأخر في الترتيب، نحاول فقط الفوز بالمباريات ولنرى ماذا سيحدث".

ويواجه ليفربول منافسه برايتون في ملعب أميكس غدا السبت في الجولة 29 من الدوري الإنجليزي.

ويأتي ليفربول في المركز الثاني برصيد 63 نقطة بفارق ست نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر وللريدز مباراة أقل.

فيما يأتي برايتون في المركز الـ13 بـ33 نقطة.