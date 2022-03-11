شيكابالا الوحيد الذي شارك في انتصاري الزمالك على الوداد في مصر

الجمعة، 11 مارس 2022 - 13:54

كتب : FilGoal

احتفال شيكابالا بهدفه في الأهلي

اليوم الجمعة سيحل الوداد المغربي ضيفا على الزمالك في مصر للمرة الثالثة عبر التاريخ.

الموعد الأول يعود إلى 19 عاما مضت، حين حط الوداد الرحال في القاهرة لمواجهة الفارس الأبيض في كأس السوبر الإفريقي.

مباراة تألق فيها نجوم الزمالك في استاد القاهرة وهزموا الوداد بثلاثة أهداف دون رد بتوقيع محمد عبد الواحد وحازم إمام وعبد الحليم علي.

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لقاء شارك به محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الزمالك الحالي، حين دخل بديلا لجمال حمزة في الدقيقة 78.

شيكابالا شارك أيضا في اللقاء الثاني للزمالك ضد الوداد في مصر، الذي استضافه ملعب برج العرب بالإسكندرية.

في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2016 حل الوداد ضيفا على رجال المدرب مؤمن سليمان، الذين تفوقوا بأربعة أهداف دون رد.

الهدف الأول كان بتوقيع "الأباتشي" شيكابالا في الدقيقة الرابعة.

شيكابالا هو اللاعب الوحيد الذي شارك في المباراتين السابقتين بين الزمالك والوداد في مصر.

الإصابة ستحرمه الظهور في اللقاء الثالث المرتقب مساء الجمعة في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

الزمالك الوداد شيكابالا
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