مباشر الدوري الإنجليزي – نورويتش (0) - (0) تشيلسي.. انطلاق المباراة

تشكيل الدوري الإنجليزي – ثلاثي هجومي لـ تشيلسي ضد نورويتش

ما هي العواقب المترتبة على تجميد أملاك أبراموفيتش في تشيلسي؟ منع تجديد العقود ومستقبل مجهول

تشيلسي يصدر بيانا يوضح فيه موقف النادي من تجميد أملاك أبراموفيتش

سكاي: زيادة رغبة روديجير في الرحيل عن تشيلسي

جوارديولا: برناردو سليفا لن يتوج بالكرة الذهبية لهذا السبب

جيرارد يصف ميلنر وأشلي يونج بـ"حلم أي مدرب"

قائد سيتي: دربي مانشستر لم يؤثر على ما قدمناه أمام سبورتنج لشبونة

ترينت: ليفربول في وضع رائع للمنافسة على كل البطولات