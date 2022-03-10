انتهت الدوري الإنجليزي – نورويتش (1) - (3) تشيلسي.. انتصار البلوز
الخميس، 10 مارس 2022 - 21:13
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي نورويتش سيتي وتشيلسي التي تقام في ملعب كارو روود في الجولة 30 من الدوري الإنجليزي.
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نهاية المباراة بفوز تشيلسي بثلاثة أهداف لهدف.
ق90: جووووووول ثالث لتشيلسي عن طريق هافيرتز بتسديدة يسارية من خارج منطقة الجزاء.
ق68: جوووول تيمو بوكي يسجل الهدف الأول لنورويتش سيتي من ركلة جزاء.
ق67: ركلة جزاء لنوروتيش سيتي بداعي لمسة يد على شالوباه.
انطلاق الشوط الثاني.
نهاية الشوط الأول بتقدم تشيلسي بهدفين دون رد.
ق14: جووووووووول ثاااان لتشيلسي بتسديدة من ماسون ماونت من داخل منطقة الجزاء.
ق3: جووووووووول أووووول من تريفوه شالوباه برأسية ليتقدم تشيلسي بهدف دون رد.
انطلاق المباراة.
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