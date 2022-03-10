تشكيل الدوري الإنجليزي – ثلاثي هجومي لـ تشيلسي ضد نورويتش
الخميس، 10 مارس 2022 - 20:35
كتب : FilGoal
أعلن توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي تشكيل فريقه المستدعى للقاء نورويتش سيتي اليوم الخميس في ملعب كارو رود في الجولة 30 من الدوري الإنجليزي.
وجاء التشكيل كالتالي:
في حراسة المرمى: إدوارد ميندي
في الدفاع: تياجو سيلفا- أندرياس كريستنسين- سيزار أزبليكويتا
في الوسط: ساؤول نيجويز- ماتيو كوفاسيتش- جورجينيو- تريفوه شالوباه
في الهجوم: كاي هافيرتز- تيمو فيرنر- ماسون ماونت
ويحتل تشيلسي المركز الثالث في جدول الترتيب بـ56 نقطة فيما يأتي نورويتش في المركز الـ20 والأخير بـ17 نقطة.
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