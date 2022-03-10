تشكيل الدوري الإنجليزي – ثلاثي هجومي لـ تشيلسي ضد نورويتش

الخميس، 10 مارس 2022 - 20:35

كتب : FilGoal

كاي هافرتز تشيلسي نهائي كأس الرابطة

أعلن توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي تشكيل فريقه المستدعى للقاء نورويتش سيتي اليوم الخميس في ملعب كارو رود في الجولة 30 من الدوري الإنجليزي.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: إدوارد ميندي

أخبار متعلقة
ما هي العواقب المترتبة على تجميد أملاك أبراموفيتش في تشيلسي؟ منع تجديد العقود ومستقبل مجهول تقارير: الاتحاد الأوروبي يفتح تحقيقا ضد ناصر الخليفي بعد أحداث لقاء سان جيرمان وريال مدريد كامافينجا: كل الشكر لـ كريم بنزيمة على ما حققناه.. وأحاول استعادة ثقة المدرب

في الدفاع: تياجو سيلفا- أندرياس كريستنسين- سيزار أزبليكويتا

في الوسط: ساؤول نيجويز- ماتيو كوفاسيتش- جورجينيو- تريفوه شالوباه

في الهجوم: كاي هافيرتز- تيمو فيرنر- ماسون ماونت

ويحتل تشيلسي المركز الثالث في جدول الترتيب بـ56 نقطة فيما يأتي نورويتش في المركز الـ20 والأخير بـ17 نقطة.

تشيلسي نورويتش الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
مباشر الدوري الإنجليزي – نورويتش (0) - (0) تشيلسي.. انطلاق المباراة ما هي العواقب المترتبة على تجميد أملاك أبراموفيتش في تشيلسي؟ منع تجديد العقود ومستقبل مجهول تشيلسي يصدر بيانا يوضح فيه موقف النادي من تجميد أملاك أبراموفيتش سكاي: زيادة رغبة روديجير في الرحيل عن تشيلسي جوارديولا: برناردو سليفا لن يتوج بالكرة الذهبية لهذا السبب جيرارد يصف ميلنر وأشلي يونج بـ"حلم أي مدرب" قائد سيتي: دربي مانشستر لم يؤثر على ما قدمناه أمام سبورتنج لشبونة ترينت: ليفربول في وضع رائع للمنافسة على كل البطولات
أخر الأخبار
قائمة الزمالك – عودة طارق حامد أمام الوداد وغياب شيكابالا 4 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
حارس صنداونز: لا نتعامل مع مواجهة الأهلي باستخفاف.. نحن في وضع جيد 16 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
مباشر الدوري الإنجليزي – نورويتش (0) - (0) تشيلسي.. انطلاق المباراة 19 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل الدوري الأوروبي - مصطفى محمد أساسي ضد برشلونة 36 دقيقة | المحترفون
تشكيل الدوري الإنجليزي – ثلاثي هجومي لـ تشيلسي ضد نورويتش 56 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مران الإسماعيلي – عودة الشامي استعدادا للقاء بتروجت في كأس مصر 56 دقيقة | الدوري المصري
تقارير: الاتحاد الأوروبي يفتح تحقيقا ضد ناصر الخليفي بعد أحداث لقاء سان جيرمان وريال مدريد ساعة | دوري أبطال أوروبا
كأس مصر - المقاولون العرب أول المتأهلين لدور الـ 16 بفوز صعب على المصرية للاتصالات ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تهديد كبير ورقم يحدث لأول مرة.. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول أمام وست هام 2 سيناريوهات تأهل الأهلي - كل الطرق تبدأ من صنداونز 3 قرعة ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.. سهلة لـ ليفربول وتشيلسي يواجه قاهر الكبار 4 رئيس الزمالك يعلن أسماء 4 لاعبين وافقوا على التجديد