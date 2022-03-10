تشكيل الدوري الإنجليزي – ثلاثي هجومي لـ تشيلسي ضد نورويتش

مباشر الدوري الإنجليزي – نورويتش (0) - (0) تشيلسي.. انطلاق المباراة

ما هي العواقب المترتبة على تجميد أملاك أبراموفيتش في تشيلسي؟ منع تجديد العقود ومستقبل مجهول

تشيلسي يصدر بيانا يوضح فيه موقف النادي من تجميد أملاك أبراموفيتش

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