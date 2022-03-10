كارتيرون: هذا سبب تراجع نتائج الزمالك.. وقد نريد مدافع الأهلي في الاتفاق

كشف باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للزمالك، والحالي للاتفاق السعودي، عن سبب تراجع نتائج الأبيض معه في الفترة الأخيرة، كما أفصح عن اسم لاعب من الدوري المصري قد يود فريقه الجديد التعاقد معه الموسم المقبل.

وقال كارتيرون في حوار مع جريدة البيان الإماراتية: "التجربة مع الزمالك كانت جيدة جداً، من الرائع أن تكون بطلاً للدوري المصري، وحزين لعدم استكمال بطولة كأس مصر الموسم الماضي بعد وصول الفريق للدور نصف النهائي، وعدم خوض بطولة السوبر المحلي، لأنها كانت فرصة لإضافة المزيد من البطولات".

وعن أسباب تراجع نتائج الزمالك خلال الآونة الأخيرة قال "رحيل مصطفى فتحي أفضل لاعبي الزمالك أثر على الفريق، إضافة إلى إصابة طارق حامد، وهو ما جعل الأمور أصعب، معظم اللاعبين الدوليين عادوا من صفوف المنتخب مرهقين بعد المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية، كما أن لاعبي الفريق فقدوا الثقة ما تسبب في تراجع النتائج، إضافة إلى معاناة الفريق بسبب عقوبة الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا" الخاصة بالمنع من القيد، كنت أتمنى تدعيم الفريق بلاعبين مميزين مثل عمر كمال عبد الواحد ولكن لم يتمكن النادي من قيده".

وأوضح "من الممكن أن أعود إلى مصر للتدريب مرة أخرى. مصر بلدي الثاني، بالطبع من الممكن أن أعود مجدداً للعمل في مصر، سواء لتدريب أي فريق أو المنتخب المصري".

وكشف "لم أطلب ضم رمضان صبحي، خاصة أن الزمالك كان لديه الثنائي أحمد سيد "زيزو" وأشرف بنشرقي، ولكن كنت أرغب بالفعل في ضم عبد الله السعيد في بداية الموسم الحالي، لأنني أحب طريقة لعبه".

وأردف "علاقتي مع مرتضى منصور كانت جيدة، تقابلت معه أكثر من مرة وتحدثنا سوياً، وأمير مرتضى كان يدعمني باستمرار، وكنا نبذل قصارى جهدنا في الفترة الماضية، ولكن النتائج لم تكن جيدة".

وشرح "اختيار فيريرا موفق جداً، فيريرا مدرب رائع ولديه الكثير من الخبرات، وأثق في قدرته على تحقيق نتائج جيدة في الفترة المقبلة، وأتمنى له وللاعبين التوفيق مع الزمالك وأن تتحسن النتائج في الفترة المقبلة".

وشدد "قرار الرحيل أو البقاء يرجع لأبو جبل، الزمالك فريق كبير واستمراره معه سيضمن له المشاركة مع المنتخب في الفترة المقبلة، والنصر فريق كبير بالدوري السعودي وسيضيف له خبرات جديدة، علينا ننتظر لمعرفة قرار الحارس".

وأكد "لم أتفق مع مسؤولي الاتفاق أثناء تدريبي للزمالك، الاتفاق تفاوض معي بعد رحيلي عن الزمالك بيومين، والأمور انتهت بشكل سريع، رئيس نادي الاتفاق شخصية محترمة جداً، ولم يتواصل معي قبل رحيلي عن تدريب الزمالك. تلقيت عروضاً أخرى، واحتراماً لنادي الاتفاق لن أتحدث عن أسماء الأندية والمنتخبات التي فاوضتني".

وأوضح "الاتفاق ليس في مستوى جيد، الفريق فاز في مباراة واحدة فقط خلال آخر 8 مباريات خاضها، لدينا الكثير من العمل لنقوم به في الفترة المقبلة، ولدينا القدرة على البقاء في الدوري".

وكشف "هناك الكثير من اللاعبين المميزين في الدوري المصري، خاصة بعدما أصبح الدوري يمتلك أكثر من فريق قوي بخلاف الزمالك والأهلي أمثال بيراميدز وفيوتشر وفاركو، نعم أفكر في أكثر من لاعب لضمهم إلى صفوف الاتفاق، وأعتقد أن المغربي بدر بانون مدافع الأهلي، قد يكون في حسابات الاتفاق الموسم المقبل، رئيس النادي يرغب في ضمه لأنه لاعب تكتيكي".

وعن سبب عدم تدريبه في أوروبا قال :"سبق عروضاً للتدريب في أوروبا ولكنها كانت قليلة، لم أكن مهتماً بخوض هذا التحدي، من الممكن أن تحقق نجاحات خارج أوروبا مثلما فعلت في الدوريات العربية والإفريقية، لذلك لا أرغب في التدريب بالقارة الأوروبية خلال المرحلة الحالية".