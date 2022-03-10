مران الأهلي – حمدي فتحي والشحات يعلنان جاهزيتهما لمباراة صندوانز.. وموقف هاني

شارك حمدي فتحي لاعب وسط الأهلي، وحسين الشحات جناح الفريق، في مران الأحمر اليوم الخميس.

وخضع الثنائي لفحوصات طبية أمس الأربعاء، والتي أثبتت جاهزيتهما لمران اليوم والمباراة بالتبعية.

أما محمد هاني ظهير الفريق الأيمن، فخضع لتدريبات تأهيلية في المران، على أمل مشاركته في المران الجماعي غدا الجمعة قبل المباراة بـ 24 ساعة.

وعانى حمدي فتحي من آلام في العضلة الخلفية، فيما شعر الشحات بآلام في السمانة بعد الفوز على بيراميدز 3-0 في الدوري.

فيما شعر هاني بآلام في العضلة الضامة خلال نفس المباراة.

وكان الأهلي قد فاز على المريخ بثلاثة أهداف مقابل هدفين قبل أيام في مباراة مؤجلة من الجولة الأولى للمجموعات.

الأهلي يحتل المركز الثاني في المجموعة برصيد أربع نقاط، فيما يحل المريخ ثالثا بفارق الأهداف.

ويتقي الأهلي مع ماميلودي صنداونز مساء السبت في جنوب إفريقيا، ضمن مباريات الجولة الرابعة.