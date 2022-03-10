اختبر معلوماتك - هل تحفظ أحداث مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان جيدا؟

الخميس، 10 مارس 2022 - 16:22

كتب : محمود صلاح

ريال مدريد - باريس سان جيرمان - توني كروس

هل تابعت مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان جيدا وتحفظ أحداثها؟

مباراة مثيرة شهدت تقلبات كثيرة، وانتهت بعودة رائعة لريال مدريد على أرضه أمام الفريق الباريسي.

في النهاية تأهل ريال مدريد إلى الدور التالي، وخاب آمال كيليان مبابي، وليونيل ميسي، ورفاقه.

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