مباشر دوري الأبطال – مانشستر سيتي (0) - (0) سبورتنج لشبونة.. انطلاق المباراة

الأربعاء، 09 مارس 2022 - 21:53

كتب : FilGoal

الاحتفال بهدف بيرناردو سيلفا في شباك سبورتنج لشبونة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي مانشستر سيتي وسبورتنج لشبونة التي تقام في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

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انطلاق المباراة.

مانشستر سيتي سبورتنج لشبونة ليلة الأبطال
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