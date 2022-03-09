مباشر دوري الأبطال – مانشستر سيتي (0) - (0) سبورتنج لشبونة.. انطلاق المباراة
الأربعاء، 09 مارس 2022 - 21:53
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي مانشستر سيتي وسبورتنج لشبونة التي تقام في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.
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انطلاق المباراة.
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