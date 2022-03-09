مباشر دوري الأبطال – مانشستر سيتي (0) - (0) سبورتنج لشبونة.. إلغاء هدف خيسوس

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي مانشستر سيتي وسبورتنج لشبونة التي تقام في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا

ق48: إلغاء الهدف بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الفيديو.

ق47: جووووول خيسوس يسجل الهدف الأول لسيتي.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق39: تسديدة من سترلينج تصدى لها أنطونيو أدان بسهولة.

ق24: حارس لشبونة يتصدى لتسديدة من فيل فودين.

ق9: مطالبات بركلة جزاء لسيتي بعد عرقلة خيسوس لكن الحكم لم يحتسب أي شيء.

انطلاق المباراة.