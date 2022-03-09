مباشر دوري الأبطال – مانشستر سيتي (0) - (0) سبورتنج لشبونة.. إلغاء هدف خيسوس

الأربعاء، 09 مارس 2022 - 21:53

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي وسبورتنج لشبونة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي مانشستر سيتي وسبورتنج لشبونة التي تقام في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

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ق48: إلغاء الهدف بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الفيديو.

ق47: جووووول خيسوس يسجل الهدف الأول لسيتي.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق39: تسديدة من سترلينج تصدى لها أنطونيو أدان بسهولة.

ق24: حارس لشبونة يتصدى لتسديدة من فيل فودين.

ق9: مطالبات بركلة جزاء لسيتي بعد عرقلة خيسوس لكن الحكم لم يحتسب أي شيء.

انطلاق المباراة.

مانشستر سيتي سبورتنج لشبونة ليلة الأبطال
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