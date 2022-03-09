مباشر دوري الأبطال - ريال مدريد (3)-(1) باريس.. جووووووول بنزيمة والهاااااااااتريك

الأربعاء، 09 مارس 2022 - 21:23

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة يسجل هدفا في باريس سان جيرمان

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

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ق 78: جووووووووووول بنزيمة والثالث

ق 75: جووووووول كريم بنزيمة والثاني

ق 73: الكرة تقطع من دفاع باريس والثاني يضيع على ريال مدريد

ق 72: اوووووه الثاني يضيع من فينيسوس

ق 64: أوووووووه بنزيمة ورأسية تمر جوار المرمى

ق 61: جووووووول بنزيمة والتعادل بعد خطأ قاتل من دوناروما

ق 58: نزول كامافينجا ورودريجو بدلا من أسينسيو وتوني كروس

ق 54: أووووه هدف رائع غير محتسب لـ مبابي

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 42: مودريتش يسدد من خارج منطقة الجزاء ودوناروما يتصدى

ق 38: جووووول مبابي والأول

ق 35: رأسية من بنزيمة بعد عرضية كارفاخال ولكن دوناروما يمسك بالكرة

ق 33: هدف غير محتسب لـ مبابي بسبب تسلل مينديش

ق 31: أووووووووووووووه ميسي يهدر أخطر فرصة بعد تمريرة من نيمار وضعته أمام المرمى لكنه سدد من أعلى الحارس ومرت الكرة أمام خط المرمى

ق 25: تسديدة خطيرة من بنزيمة تمر جوار القائم

ق 21: نيمار يمر ويسدد وكوروتا يمسك بالكرة

ق 13: أوووووه مبابي يهدر التقدم وكوروتا يتألق

ق 8: هجمة خطيرة لريال مدريد ترتد بهجمة مرتدة من مبابي وكورتوا يتألق

ق 5: ضغط أبيض مبكر ومحاولات للتسجيل

انطلاق المباراة

باريس سان جيرمان ريال مدريد دوري أبطال أوروبا
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